Românii se pregătesc pentru Ziua Culturii Naţionale, ce va avea loc mâine, 15 ianuarie. Evenimente vor fi în toate marile oraşe şi vor avea un scop comun - apropierea oamenilor de cultură, în era digitală.

Programul pentru ziua de mâine este unul foarte bogat pentru că toate instituțiile culturale din țară au pregătit o serie de activități special dedicate acestei zile. La Constanța, spre exemplu, în toate filialele Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, accesul publicului este gratuit mâine. La fel și în București, în teatre, muzee.

Se poate menționa aici Muzeul Antipa, unde vizitatorii pot avea acces gratuit și unde pot vizita expozițiile permanente și mai ales expoziția de tarantule vii, unde pot fi văzute peste 80 de exemplare.

La Brașov, Filarmonica și Opera din Brașov au pregătit o serie de spectacole concentrate în jurul operelor românești pentru a marca cum se cuvine această zi a culturii naționale. Astfel de activități vor avea loc și în Iași, Cluj, Timișoara, Sibiu, Bacău și Galați, unde publicul va avea acces gratuit.

Mâine este o zi plină de activități – expoziții, spectacole de teatru, concerte, tururi ghidate, ateliere și, foarte important, chiar întâlniri cu artiștii preferați cu ocazia Zilei Culturii Naționale și tot atunci, mâine, se sărbătorește și ziua de naștere a marelui poet național Mihai Eminescu.

