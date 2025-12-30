Revelion 2026. Chiar dacă majoritatea românilor care locuiesc în Bucureşti aleg să îşi petreacă sărbătorile în afara oraşului, mai sunt destui cei care vor rămâne în Capitală pentru noaptea dintre ani. Astfel, STB şi Metrorex au anunţat cum circulă autobuzele şi trenurile de metrou de Anul Nou.

- Program STB şi Metrorex de Anul Nou 2026. Cum circulă autobuzele de Revelion. Programul metroului - Facebook

Bucureștenii care plănuiesc să petreacă noaptea de Revelion 2025-2026 în oraș trebuie să știe că transportul public va avea un program special, atât pentru autobuze, cât și pentru metrou, pentru a facilita deplasările în noaptea de 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026. Aceste măsuri sunt anunțate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) și Metrorex.

Programul STB

În noaptea de Revelion, se va introduce o linie nouă de autobuz de noapte — N41, care va circula pe traseul dintre Piața Presei și Ghencea la intervale de circa 30 de minute, pentru a ajuta bucureștenii să ajungă la petreceri sau acasă după miezul nopții.

Articolul continuă după reclamă

Transportul de suprafață (autobuze, troleibuze și tramvaie) din Capitală va funcționa după programul unei zile de duminică în intervalul 25 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, așa că frecvențele sunt adaptate pentru perioadele de sărbătoare.

Din cauza restricțiilor de trafic impuse pentru evenimentul "Revelionul 2025-2026" în zona Pieței Alba Iulia (unde traficul va fi închis între 19:00 – 01:00), unele linii vor avea trasee deviate: de exemplu, liniile 104 și N104 vor circula pe artere ocolitoare, conform indicațiilor poliției rutiere.

Linii de noapte STB în noaptea de Revelion 2026

Linia specială N41 – nou introdusă pentru noaptea dintre ani

Funcționează în noaptea de 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026;

Plecări la interval de circa 30 de minute pe tot parcursul nopții;

Traseu: "Piața Presei" - "Ghencea", prin bulevarde importante precum Bd. Mărăști, Pasajul Grant, Calea Crângași și Bd. Ghencea

Această linie de noapte este concepută special pentru a facilita deplasările între cartiere și zona centrală după petrecerile de Revelion și în DJ-ul de Anul Nou. În mod obișnuit, Bucureștiul are mai multe linii de noapte (de exemplu N101, N104, N112 etc.), dar pentru Revelion 2026 singura nou activată oficial este linia N41. Restul liniilor pot funcționa conform programului normal de noapte pentru perioadele sărbătorilor (funcționând ca în zilele de duminică) sau pot avea devieri de traseu în zone cu restricții de trafic, cum ar fi zona Pieței Alba Iulia.

Programul Metrorex

Metrorex își adaptează circulația trenurilor de metrou pentru noaptea dintre ani astfel:

31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026

23:00 – 01:00 – trenuri pe toate magistralele approximate la 10 minute;

01:00 – 05:00 – trenuri la aproximativ 20 de minute.

În zilele de 1-2 și 5-7 ianuarie 2026, metroul va funcționa conform programului de weekend și sărbători legale, cu trenuri mai dese:

Magistralele 1, 2, 3 și 5 – la intervale de circa 9 minute;

Magistrala 4 – la intervale de aproximativ 12 minute.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Plecaţi din oraş pentru petrecerea de Revelion? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰