Programul mall-urilor de Revelion
Bucureștenii care plănuiesc ieșiri la shopping în perioada dintre ani trebuie să știe că majoritatea mall-urilor din Capitală vor avea program redus de Revelion și vor fi închise în prima zi din 2026.
Excepția vine din partea unui singur centru comercial, care va funcționa și pe 1 ianuarie, însă cu un orar mai scurt. Mai multe mall-uri importante, printre care AFI Palace Cotroceni, ParkLake, București Mall Vitan, Plaza România, Băneasa Shopping City, Mega Mall și Veranda Mall, au anunțat deja programul special pentru finalul de an.
AFI Palace Cotroceni, singurul mall deschis pe 1 ianuarie
AFI Palace Cotroceni este singurul centru comercial din București care va fi deschis în prima zi a noului an. Programul va fi însă redus:
- 31 decembrie 2025: 10:00 – 19:00
- 1 ianuarie 2026: 14:00 – 22:00
ParkLake Shopping Center
Pe 31 decembrie, programul diferă în funcție de spaţii:
- Carrefour: 08:00 – 19:00
- Magazine: 10:00 – 20:00
- Restaurante și cafenele: 10:00 – 20:00
- Cinema City: 11:00 – 18:30
- 1 ianuarie: închis
București Mall Vitan
- 31 decembrie: 10:00 – 18:00
- 1 ianuarie: închis
- 2 ianuarie: 10:00 – 22:00
Plaza România
- 31 decembrie: 10:00 – 18:00
- 1 ianuarie: închis
- 2 ianuarie: program normal, 10:00 – 22:00
Băneasa Shopping City
- 31 decembrie: 10:00 – 18:00
- 1 ianuarie: închis
- 2 ianuarie: 10:00 – 22:00
Mega Mall
La Mega Mall, programul diferă în funcție de spații:
Magazine, Carrefour și food court:
- 31 decembrie: 10:00 – 18:00
- 1 ianuarie: închis
World Class:
- 31 decembrie: 08:00 – 16:00
- 1 ianuarie: închis
- 2 ianuarie: 12:00 – 20:00
Cinema City:
- 31 decembrie: 10:30 – 16:00
- 1 ianuarie: 14:00 – 23:00
Veranda Mall
- 31 decembrie: 10:00 – 18:00
- 1 ianuarie: închis
