Program Profi de Paște 2026. Cum vor funcționa magazinele în perioada sărbătorilor
Rețeaua Profi va avea un program special de Paște 2026, cu modificări importante în zilele de sărbătoare. Clienții sunt sfătuiți să își facă din timp cumpărăturile.
Sâmbătă, 11 aprilie 2026, magazinele Profi vor avea program redus, cu închidere în jurul orei 19:00. Duminică, 12 aprilie, toate unitățile vor fi închise la nivel național.
Luni, 13 aprilie, magazinele se redeschid cu program special, în general între orele 10:00 și 18:00. Programul poate varia ușor în funcție de localitate.
După aceste zile, rețeaua Profi va funcționa din nou după orarul standard.
