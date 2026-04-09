Programul Auchan de Paște 2026. Cum vor funcţiona supermarketurile în perioada 10-14 aprilie

Lanţul de supermarketuri Auchan şi-a anunțat programul magazinelor sale din perioada Paștelui ortodox.

de Redactia Observator

la 09.04.2026 , 10:42
Magazin Auchan

În perioada 10 aprilie-14 aprilie, magazinele Auchan din România vor funcţiona după un program special.

Program Auchan de Paște 2026

  • 10 aprilie 2026 (Vinerea Mare): program normal, în general între 07:00 – 21:00 / 22:00, în funcție de magazin
  • 11 aprilie 2026 (Sâmbăta Mare): program redus, de regulă între 07:00 – 18:00 sau 19:00
  • 12 aprilie 2026 (Prima zi de Paște): închis
  • 13 aprilie 2026 (A doua zi de Paște): închis sau program redus, în funcție de oraș și de tipul magazinului.
În mod tradiţional, în Sâmbăta Mare, magazinele Auchan îşi ajustează programul de funcţionare, astfel încât angajaţii să poată petrece sărbătorile pascale alături de familie. Activitatea este reluată treptat după prima zi de Paşte, însă unele unităţi rămân închise şi în a doua zi a sărbătorii.

