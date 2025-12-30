PENNY a anunțat programul special de funcționare al magazinelor din România pe perioada sărbătorilor de iarnă, astfel încât clienții să poată planifica cumpărăturile de Revelion și început de an fără surprize.

În funcție de magazin, pot interveni unele diferențe de program

Programul magazinelor PENNY de Anul Nou

30 decembrie 2024: 07:00 – 22:00

31 decembrie 2024: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2025: Închis

2 ianuarie 2025: 09:00 – 16:00

Începând cu 3 ianuarie, programul magazinelor PENNY va reveni la normal.

Această ajustare temporară a programului face parte din programul special de sărbători al retailerului, menit să ofere clienților flexibilitate la cumpărături în perioada de sfârșit de an.

