Programul Profi de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise magazinele între 30 decembrie și 3 ianuarie
Lanțul de magazine Profi a anunțat programul special de funcționare pentru perioada Anului Nou 2026, astfel încât clienții să își poată organiza din timp cumpărăturile pentru Revelion.
Astfel, pe 30 decembrie, magazinele Profi vor funcționa după programul normal, cu deschidere de la ora 7.00 sau 8.00 și închidere între 22.00 și 23.00, în funcție de fiecare unitate.
Pentru intervalul 31 decembrie – 2 ianuarie, programul este modificat după cum urmează:
- 31 decembrie 2025: 07.00 – 19.00
- 1 ianuarie 2026: Închis
- 2 ianuarie 2026: 10.00 – 18.00
Începând cu 3 ianuarie 2026, magazinele Profi vor reveni la programul obișnuit de funcționare.
Reprezentanții retailerului precizează că programul poate diferi de la un magazin la altul. Pentru informații exacte, clienții sunt sfătuiți să acceseze site-ul oficial profi.ro și să selecteze magazinul în care doresc să meargă la cumpărături.
