Românii care își fac cumpărăturile la final de an trebuie să țină cont de faptul că marile lanțuri de retail vor avea un program modificat în perioada 31 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026. 

de Redactia Observator

la 30.12.2025 , 16:06
Programul supermarketurilor de Revelion - Shutterstock

Ca în fiecare an, ziua de 1 ianuarie este declarată nelucrătoare, iar în ajunul Anului Nou și în zilele imediat următoare magazinele vor avea orar redus. Mai jos găsiți programul anunțat de principalele rețele de supermarketuri și hipermarketuri din România.

Mega Image

Magazinele Mega Image vor funcționa după următorul program:

  • 27 - 30 decembrie: program obișnuit
  • 31 decembrie: deschis între 07:00 și 19:00
  • 1 ianuarie: închis
  • 2 ianuarie: 09:00 - 19:00
  • Din 3 ianuarie: revenire la program normal

Auchan

Hipermarketurile Auchan vor avea un orar adaptat pentru trecerea dintre ani:

  • 31 decembrie: 07:00 - 18:00
  • 1 ianuarie: închis
  • 2 ianuarie: 10:00 - 22:00

Lidl

Lanțul Lidl a anunțat următorul program pentru perioada sărbătorilor:

  • 27 - 30 decembrie: 07:00 - 22:00
  • 31 decembrie: 07:00 - 18:00
  • 1 ianuarie: închis
  • 2 ianuarie: 10:00 - 18:00

Kaufland

  • 1 ianuarie: toate magazinele vor fi închise
  • 2 ianuarie: programul diferă în funcție de locație sau de centrul comercial în care se află magazinul

Penny

Magazinele Penny vor funcționa astfel:

  • 27 - 30 decembrie: 07:00 - 22:00
  • 31 decembrie: 07:00 - 18:00
  • 1 ianuarie: închis
  • 2 ianuarie: 10:00 - 18:00

Carrefour

Programul Carrefour diferă în funcție de formatul magazinului:

Carrefour Hypermarket

  • 29 - 30 decembrie: 07:00 - 23:00
  • 31 decembrie: 07:00 - 18:00
  • 1 ianuarie: închis

Carrefour Market

  • 27 - 30 decembrie: 07:00 - 22:00
  • 31 decembrie: 07:00 - 18:00
  • 1 ianuarie: închis

Carrefour Express

  • 29 - 30 decembrie: 07:00 - 22:00
  • 31 decembrie: 07:00 - 18:00
  • 1 ianuarie: închis
