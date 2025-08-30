Cine închiriază apartament în regim hotelier sau doar o cameră din locuința proprie trebuie să aibă casă de marcat și să dea bon fiscal. Noile obligaţii fiscale ar urma să intre în vigoare de anul viitor.

Fie că vorbim despre proprietarii care închiriază un imobil sau o cameră pentru o perioadă de 30 de zile sau mai multe zile consecutive aceleiaşi persoane, fie de cei care închiriază doar în regim hotelier pentru una, două sau mai multe seri tot aşa o cameră sau un imobil, cu toţii sunt obligaţi să aibă case de marcat şi să ofere bon fiscal celor care stau în respectivele camere sau imobile.

Obligaţi să aibă casă de marcat

Impozitarea se va face diferit însă de anul viitor. În prezent ar fi 10%. Ar urma să se stabilească impozite diferite în funcţie de numărul de camere oferite spre închiriere.

Cei cu una sau până la 5 camere vor plăti un anumit impozit, iar cei cu peste 7 camere un alt impozit. Vor trebui să îşi declare toate aceste venituri la ANAF şi să plătească impozit pentru veniturile respective.

