Acum, cu pericolul tot mai aproape, ne aducem aminte şi de adăposturile civile. Care, surpriză, nu sunt pregătite să adăpostească populaţia de bombardamente sau, evident, alte dezastre. Multe dintre aceste buncăre se află la subsolul blocurilor, fiind cel mai apropiat spaţiu în care oamenii se pot refugia. În Buzău, ofiţierii au găsit murături şi condiţii neconforme în locurile care ar trebui să păzească locuitorii de bombe.

"Avem aerisirea, dar nu este ieşirea. Dar şi aici trebuia să fie o uşă", a spus administratorul blocului.

Asta au găsit pompierii în adăposturile de protecţie civilă din Buzău. Locuri care, în teorie, ar trebui să păzească populaţia în scenarii negre, precum bombardamente sau dezastre naturale.

"Mânerele nu sunt libere, nu sunt funcţionale, balamalele nu sunt funcţionale, sunt scoase din balamale. Pereţii sunt iarăşi cum sunt, cu goluri. Situaţia, cel puţin la blocuri, este una îndoielnică", a declarat slt. Alexandru Berbec, ISU Buzău.

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă şirul de defecţiuni, inspectorii au găsit şi spaţii transformate de oameni în cămări.

"Şi-au adus murături. Au mai pus câte un raft, câte un dulap, dar sunt accesibile şi li s-a adus la cunoştinţă că vor fi nevoiţi, în 24 de ore, să le elibereze", a afirmat Vasile Petre, preşedinte asociaţie.

"Suprafaţa este de 100 mp. În normative sunt trecuţi 1 metru pătrat pentru fiecare persoană, însemnând 2,5 metri cubi de aer. Acum nu mai sunt normative", a mai spus Alexandru Berbec.

Verificările nu i-au încântat pe oameni, care spun că nu ştiu ce să facă acum cu proviziile şi nu au cum să lase spaţiul liber atât de repede.

Pensionar: Dacă stau aici, la parter, unde să pun varza? N-am unde. Murături am pe scaun, acolo.

Reporter: Dar în caz de, Doamne fereşte, se întâmplă ceva? Nu putem să intrăm aici?

Pensionar: Păi intrăm aici. Avem provizii destule.

În judeţul Buzău există 53 de adăposturi de protecţie civilă, 31 publice şi 22 private. Peste 40 sunt, însă, nefuncţionale. Fiecare ar trebui să adăpostească până la 500 de persoane.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la diferite trucuri în casă pentru economii la facturi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰