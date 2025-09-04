Angajaţii secţiei de poliţie din oraşul Babadag, judeţul Tulcea, au protestat, după ce un coleg de-al lor a fost bătut în timpul unei misiuni. Agentul a încercat să aplaneze un scandal izbucnit între mai mulţi indivizi care se luaseră la ceartă, dar a fost lovit în cap cu o bâtă.

Peste 50 de persoane din Babadag au participat în faţa sediului Poliţiei oraşului tulcean, la un protest prin care cer siguranţă pentru toți cetăţenii, implicit mărirea efectivelor de poliţişti, potrivit Agerpres.

În timpul acțiunii, organizatorii au purtat tricouri pe care au scris "Eu sunt Ciprian", prenumele poliţistului rănit la finele lunii trecute, în timpul unei misiuni de asigurarea a ordinii şi liniștii publice, iar participanţii au purtat pancarte pe care au scris mesaje de genul "Minori abandonaţi = Infractori condamnaţi" şi au amplasat pe gardul instituţiei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne mesaje precum "Violenţa nu e soluţia. Respectul e direcţia".

"Sperăm ca vocea oamenilor simpli să fie un semnal de alarmă pentru ce s-a întâmplat de-a lungul anilor în oraş şi ce s-a întâmplat cu un copil practic, poliţist, în timpul misiunii. A fost lovit. Am sperat că se va lua atitudine de-a lungul timpului, dar am fost nevoiţi să ieşim. Cerem respectarea legii de către toţi cetăţenii, siguranţă pentru toți cetăţenii. Având în vedere că suntem un oraş cu circa 10.000 de locuitori, de diferite naţionalităţi şi etnii, fiecare cu obiceiurile ei, nu mi se pare normal ca poliţiştii din Babadag să aibă o singură patrulă care să acţioneze în caz de intervenţie la apeluri 112 şi sesizări ale cetăţenilor. E inuman. Poliţiştii nu sunt roboţi până la urmă şi nu pot face faţă. Cerem mărirea efectivului de poliţişti", a spus organizatoarea protestului, Raluca Horcinschi.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean, în noaptea de 23 spre 24 august, un poliţist tulcean a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă, după ce a fost lovit cu o bâtă în zona capului, în urma unui conflict spontan apărut în oraşul Babadag.

Conflictul spontan a apărut pe fondul consumului de alcool, iar poliţistul a fost lovit prin spate, în timp ce colegii lui vorbeau cu alte persoane recalcitrante implicate în conflict.

Agresorul, un bărbat în vârstă de 39 de ani, a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile, iar victima a fost externată din spital.

