Urmărire periculoasă pe străzile din Constanța. Un șofer, care a gonit cu poliția pe urme, și-a terminat cursa în gardul unei locuințe, chiar lângă o conductă de gaz. Individul și pasagerul au reușit să iasă din mașină până să ajungă agenții, iar acum sunt de negăsit.

Acesta este momentul în care mașina care gonea nebunește se oprește în gardul unei locuințe din localitatea Palazu Mare. Pe imagini se vede cum autoturismul doboară totul în cale și rămâne suspendat lângă un stâlp de electricitate. Acesta este, însă, doar finalul unei curse nebune cu poliția pe urme.

Mașina este reperată de agenți cu doi kilometri în urmă, în Constanța, aproape de miezul nopții. Le-a atras atenția pentru că circula cu peste 120 de kilometri pe oră, pe o stradă unde limita e doar de 50. Îi face semn șoferului să se oprească, dar în loc de frână, individul apasă pedala de accelerație. Încearcă să își piardă urma pe străzi, dar nu reușește să stăpânească mașina. Imediat după impact, șoferul și pasagerul ies nevătămați și o iau la fugă pe străzi.

"S-a auzit o bubuitură și când am ieșit era o mașină căzută în locul de joacă al copilului, amenajat în curte, mai exact în lada de nisip. Nu mai era nimeni în mașină, pur și simplu am apucat să sunăm autoritățile", povestește proprietarul.

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Polițiștii au reușit să le piardă urma șoferului și pasagerului din autoturism. Nu au găsit mai multe indicii nici la locul accidentului. Conform surselor Observator, mașina pe care o conducea individul fusese vândută, dar fără să fie făcute și actele oficiale.

"Cercetările sunt continuate de către polițiști pentru stabilirea identității persoanei care a condus autoturismul și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", spune purtătorul de cuvânt IPJ Constanța, Nadia Ilaș.

Tragedie de proporţii, evitată la milimetru

Pericolul a fost uriaș, iar o tragedie de proporții a fost evitată la milimetru. În locuință se aflau mai mulți adulți și inclusiv doi copii foarte mici: un bebeluș de numai o lună și un copil de un an și zece luni în momentul impactului.

"La fața locului vorbim de mai multe stricăciuni. Mașina familiei a fost serios avariată în partea din față, gardul locuinței care a fost pus la pământ, dar ridicat de membrii familiei, și locul de joacă pentru copii din curte. Impactul a avut loc lângă această stație de gaz, iar riscul unei explozii era foarte mare dacă autoturismul ar fi intrat în aceste conducte care alimentează întreg cartierul", explică reporterul Observator Andreea Filip.

"Să ne trezim chiar așa în toiul nopții, cu mașinile peste noi în curți, e urât. Pericolul cel mai mare erau țevile de gaz, puteam să nu mai fim pe hartă", spune un localnic.

Momentan, accidentul este încadrat ca tamponare, iar șoferul are 24 de ore să se prezinte la secție. Individul va fi, însă, cel mai probabil cercetat pentru un cumul de contravenții - de la ignorarea semnalelor polițiștilor, până la depășirea vitezei legale. Doar în prima jumătate a anului 2026 au fost aproape 1.700 de accidente grave.