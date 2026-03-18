Video Rănit într-un accident, implicat în altul în drum spre spital. Ambulanța s-a ciocnit cu un camion de gunoi

Un bărbat rănit într-un accident rutier în Vâlcea a fost implicat într-un al doilea incident, după ce ambulanța care îl transporta la spital s-a ciocnit cu un camion de salubritate pe DN7. Victima a ajuns conștientă la spital, iar traficul se desfășoară alternativ.

de Larisa Andreescu

la 18.03.2026 , 12:44

Un bărbat care a fost victimă a unui accident rutier produs, miercuri, în localitatea Câinenii Mari, judeţul Vâlcea, şi care era transportat cu o ambulanţă la spital a fost rănit din nou, după ce autosanitara s-a ciocnit cu un camion de salubritate, pe DN 7. El a fost transportat la spital, conştient. Traficul rutier se desfăşoară pe un fir, alternativ.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că pe DN 7, localitatea Gura Văii, judeţul Vâlcea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o ambulanţă şi un camion de salubritate.

Ambulanţa transporta un pacient rănit într-un accident produs în localitatea Câinenii Mari, iar în urma impactului cu camionul pacientul a suferit noi răni. El a fost transportat la spital, în stare de conştienţă.

Circulaţia rutieră se desfăşoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliţiştilor şi se estimează că va reveni  la normal în jurul orei 13:00.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect pentru cititori.

