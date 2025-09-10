Antena Meniu Search
Video Raport OCDE: Salariile profesorilor din România sunt mai mari decât ale omologilor din Europa

Salariile profesorilor din România sunt mult mai ridicate decât ale altor dascăli europeni. Este concluzia la care au ajuns experţii internaţionali ai Organizaţiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 19:53

În timp ce sindicatele protestează şi pun la cale încă un protest de amploare în Capitală, raportul arată că un învăţător român câştigă cu 14% mai mult decât un angajat cu studii superioare din alte domenii. Media europeană e cu 20 de procente mai jos, fără a mai lua în calcul banii din meditaţii.

Chiar dacă în cele mai multe şcoli s-au ţinut ore, au fost încă sute de profesori care au ieşit în stradă în semn de protest. Sistemul e aproape de colaps, reclamă ei.

Problema cea mai gravă. spun ei, este că sunt multe licee care nu au profesori pentru toate disciplinele obligatorii.

În plină criză de sistem, un raport al Organizaţiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica vine şi arată că un profesor din învăţământul primar din şcolile româneşti câştigă mai mult cu 14% faţă de cât câştigă angajaţii cu studii superioare din alte domenii.

Suntem în top alături de Costa Rica, Peru şi Portugalia. Media celor 38 de state din OCDE este cu 19% mai mică. În schimb, România are cea mai mică cheltuială guvernamentală din Europa pentru educaţia elevilor.

De cealaltă parte, sindicaliştii din educaţie spun că altele sunt problemele sistemului. Şi că protestele vor continua.

