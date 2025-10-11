În urma tragediei în care Mădălina, tânăra de 29 de ani, a murit după ce a născut la clinica privată Armonia Hospital, ministrul Sănătăţii a anunțat trimiterea Corpului de Control și a Inspecției Sanitare de Stat pentru a verifica unitatea medicală. Reprezentanții clinicii susțin că secția de Anestezie și Terapie Intensivă este complet echipată, autorizată și funcțională.

Reacţia clinicii din Constanţa, după declaraţiile ministrului Rogobete: "Unitatea este dotată cu o secție ATI"

Colegiul Medicilor s-a autosesizat în acest caz, iar Ministerul Sănătății, prin Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat, a dispus controale locale și naționale pentru a verifica modul în care a fost gestionat cazul, inclusiv funcționalitatea secției ATI a spitalului.

Armonia Hospital a transmis un comunicat oficial în care subliniază că unitatea este autorizată și complet echipată, inclusiv cu secție ATI, reînnoită în martie 2025. Spitalul precizează că intervenția chirurgicală de urgență a fost realizată de echipa medicală, iar pacienta a fost transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru asistență multidisciplinară suplimentară.

"Susținem transparența și anchetele în desfășurare. Sprijinim verificările autorităților competente și colaborăm activ pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz. Ne exprimăm compasiunea sinceră față de familia pacientei și asigurăm opinia publică de faptul că echipa medicală a acționat cu profesionalism și responsabilitate", a transmis Armonia Hospital.

Articolul continuă după reclamă

Reacţia clinicii private

Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind cazul pacientei L.M.M., facem următoarele precizări oficiale:

Armonia Hospital este autorizat și complet echipat, inclusiv cu secție ATI.

Unitatea este dotată cu o secție de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), complet echipată și perfect funcțională.

Armonia Hospital funcționează în baza unei autorizații sanitare de funcționare, reînnoită în luna martie 2025.

Fără această secție ATI, spitalul nu ar fi putut desfășura activitatea. Existența și funcționarea acestei secții reprezintă o condiție obligatorie pentru orice unitate medicală care efectuează intervenții chirurgicale.

După intervenția chirurgicală efectuată în regim de urgență (histerectomie subtotală), echipa medicală a considerat necesar transferul pacientei la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unitate cu resurse multidisciplinare extinse, unde există intervenție coordonată a mai multor specialități medicale în același timp.

Susținem transparența și anchetele în desfășurare. Spitalul Armonia sprijină în totalitate verificările autorităților competente și colaborează activ pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz.

Ne exprimăm compasiunea sinceră față de familia pacientei și asigurăm opinia publică de faptul că echipa medicală a acționat cu profesionalism și responsabilitate, în toate etapele intervenției, a transmis clinica Armonia Hospital.

Filmul morţii Mădălinei

Soțul victimei acuză medicii că intervenția în sala de operație a avut loc prea târziu și că transfuzia de sânge, care ar fi putut salva viața pacientei, a ajuns abia când starea acesteia era critică.

La ora 13:00, Mădălina ajunge la spitalul privat din Constanţa, cu dureri şi sângerări. Refuză internarea. În aceeaşi seară se întoarce la clinică şi naşte un băieţel sănătos. Mădălina începe să piardă îngrijorător de mult sânge. La 02:00 dimineaţa, după zeci de minute în care încearcă să oprească hemoragia, medicii decid să o opereze. E doar prima dintr-o serie.

După ore de agonie, tânără primeşte transfuzii cu sânge. Când starea Mădălinei este deja critică, e transferată la spitalul judeţean. Reprezentanţii spitalului spun că părinţii au refuzat iniţial operaţia. În plus, Mădălina mai avea un diagnostic care necesita o atenţia sporită din partea medicilor.

În 2018, o altă mamă şi-a pierdut viaţă la aceeaşi clinică privată, tot din cauza unei hemoragii. Între timp, spitalul privat şi-a schimbat numele.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi mai multă încredere în spitalele de stat sau în cele private? În spitalele de stat În spitalele private

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰