Reacţia Teodorei Pană, cântăreaţa prinsă la furat: Ne-au luat ca ultimii hoţi. La poliţie s-a râs

Cântăreaţa de muzică populară Teodora Pană, prinsă la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu, a avut o primă reacţie, după ce voia să plece fără să achite câteva produse. Artista spune că oamenii legii au dat un comunicat de cacao.

„Salutare dragii mei, sunt Teodora Pană și am ales să fac acest filmuleț la îndemnul și sfatul anumitor colegi din presă și din televiziune, referitor la articolul care a apărut despre mine și implicit despre soțul meu cum că aș fi furat dintr-un magazin și mai exact Carrefour. (…) S-a dat un comunicat de presă efectiv de cacao, în care eu și soțul meu am furat din Carrefour. Nu.

A uitat să plătească

Am furat niște parfumuri pentru băiatul meu cel mic. Asta am furat de fapt. Și niște apă plată, pe aia am cumpărat-o. Am ieșit la casă la safe payment şi soțul meu fiind operat de stomac pe data de 8 septembrie (...) şi nu poate să care, despre asta e vorba. Acum eu cu baxul în mână, punându-l la casă şi produsele în ghiozdan. Pentru că eram cu toate așa. Nu aveam cum, eu mică și nici eu n-am voie să car. În fine, multe explicații", a povestit cântăreaţa despre incident.



Teodora Pană spune în apărarea sa că a fost luată imediat după casă ca şi cum ar fi fost cei mai mari hoţi. "Așteptam, acolo era domnul de lângă. Domnul acolo la casă, lângă noi. Deci dacă era ceva de regulă ne vedea. În fine şi am întrebat dacă pot să beau apă. (....) În fine, eu cu sticla am desfăcut-o, cu baxul desfăcut. Mi-au căzut niște sticle pe jos. Le țineam, nu știu cum, am și vărsat apa, am făcut dezastru. Am ieșit la casă, e adevărat asta că am ieșit la casă. Nu pot să neg că sunt camere de supraveghiere. Dar ne-au luat imediat după casă ca și cum am fi fost hoți, cei mai mari hoți. Domne, aveam niște clame de păr, o perie de păr şi niște parfumuri. (....) La poliție s-a râs despre treaba asta. Sincer s-a râs, acum că au dat comunicat. Nu știu, fiecare își face meseria”, a mai spus vedeta.

