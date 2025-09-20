Cei care au vrut să se răsfețe în acest weekend și să încerce ceva nou, au mers în Bucovina, acolo unde au fost întâmpinați cu bucate tradiționale din zona Dornei, iar printre preparatele care au stârnit curiozitatea tuturor se află o rețetă cu totul aparte: ciorba candrenalilor. Este creația unui preot care promite să dezvăluie ingredientul secret chiar la acest eveniment.

Suntem la un brunch în Ţara Dornelor, de unde nu lipsesc bucatele delicioase sau preparatele din păstrăv afumat - un peşte specific zonei de munte. Sunt produse tradiţionale. Avem şi desert - prăjituri de casă şi plăcinte.

Însă vedeta acestul brunch este ciorba candrenarilor, o reţetă făcută de părintele Artenie, care dezvăluie care sunt ingredientele şi dacă avem vreun ingredient secret pe care putem să-l divulgăm acum: "Avem o ciorbă deosebită, nouă din toate punctele de vedere. Ingredientul principal e apa minerală carbogazoasă, excelentă pentru ciorbe. Avem şi creasta cocoşului, o ciupercă destul de rară pe care o găsim din belşug în septembrie. Avem jântuit, smântână de la stânile locale, şi păstrăv afumat."

Mămăliga merge foarte bine cu miel în jântuit. Sunt şi ateliere de gătit unde domnii au făcut caş dulce, pe care cei prezenţi la brunch îl pot gusta. Nu lipsesc nici alte ateliere, inclusiv pentru copii.

