Cel mai vizitat obiectiv turistic din Brașov, Biserica Neagră, este, în această perioadă, un adevărat furnicar. Turiști români, dar şi străini, alături de ghizi, se amestecă în jurul și în interiorul unui monument cu o istorie, o arhitectură și povești cu totul speciale. An de an, sute de mii de vizitatori curioşi calcă pragul acestui lăcaş de cult.

Cea mai mare biserică gotică din Europa de Sud-Est, Biserica Neagră și-a primit numele după un incendiu puternic ce a mistuit lăcaşul, la sfârșitul secolului XVII. Pentru mulți turiști, o vizită aici a devenit tradiţie şi se repetă an de an.

An de an, Biserica Neagră din Braşov are cel puţin 300.000 de vizitatori. În 2023, de exemplu, au fost peste 337.000 de persoane, iar anul trecut peste 362.000 de persoane au călcat pragul acestui lăcaş de cult.

"Nu sunt religioasă de fel, dar e frumos aici şi linişte şi sunt multe obiecte de interior superbe. Chiar mi-a plăcut", spune o turistă străină. "Picturile sunt superbe, din interior şi altarul de asemenea, merită văzut", crede o alta.

"Un tur durează între 30 şi 40 de minute şi acoperă părţile principale ale bisericii şi obiectele de patrimoniu", a declarat Sabina Călburean, asistent director Biserica Neagră.

Pe lângă arhitectura gotică impresionantă, Biserica Neagră adăpostește o cristelniță din 1462, un clopot uriaș de șase tone, al treilea ca mărime din ţară, dar şi o orgă cu adevărat specială.

"Orga Bucholz este cea mai mare orgă mecanică din Sud-Estul Europei, e renumită. Are 12 metri înălţime şi 7 metri lăţime, deci e absolut deosebită în orice privinţă", spune Frank Ziegler, purtător de cuvânt Biserica Neagră.

Pentru turiștii dornici de o experiență aparte, Biserica Neagră găzduieşte şi numeroase concerte cu acest instrument, cu artiști din țară, dar și din străinătate.

