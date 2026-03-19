Se întorc polonezii. Turiştii care invadau litoralul românesc în anii 70 şi de la care mai "procuram" şi noi câte o gumă de mestecat ori cosmetice ca-n Occident, pare că au rămas cu gândul la România. În această vară vor ateriza la Kogălniceanu primele chartere cu polonezi după o pauză de mai bine de 50 de ani. Mai multe despre acestea aflăm în exclusivitate la Observator 16.

Acum vreo 50, 60 de ani, când România era mai tânăra şi, se pare, mai atrăgătoare, stațiunile de pe litoral erau un fel de Ibiza pentru europenii de Est care n-aveau bani să meargă în Vest.

Cei mai mulți erau polonezi. Îi recunoșteai ușor. Aveau celebrele maşini FIAT Polski, de care mai era agăţată şi câte o rulotă. Aveau haine extravagante, aparate foto şi umbrelele de soare pe plajă. Fumau ţigări străine, copiii lor mestecau gumă iar "polonezele" erau cochete şi extrem de libertine. Ei erau "aerul occidental" de pe litoralul nostru şi sursă pentru dulciuri, cosmetice şi chiar discuri cu vinil.

Plaje fără reguli și comerț "la liber"

"Mai sus de hotelul Tomis era plaja de nudişti care nu cred că mai există pe nicăieri pe litoralul românesc. Şi ei acolo vindeau foarte mult pentru că acolo nu intra miliţia", a rememorat Nicolae Bucovală, proprietar de hotel.

"Hotelurile ajunseseră modernizate tocmai pentru a răspunde la cerințele operatorilor externi, adică una dintre reclame menționa că există grup sanitar propriu pentru fiecare cameră. Acolo se ajunsese. La un moment dat existau grădinițe pentru turiştii care veneau cu copii", a povestit Diana Slav în exclusivitate pentru Observator 16.

"Călătoream pe litoral prin oraşele Cluj, Sibiu, Sinaia, Bucureşti şi la sfârşit, litoral. A fost un foarte bun timp", îşi aminteşte Mihal Sova, turist polonez.

Povestea turistului polonez care s-a îndrăgostit de România

Mihal Sova avea 9 ani când a venit prima dată la mare, cu părinţii, în România. Îşi aduce aminte perfect. Drumul de la Cracovia la Mamaia a durat o veşnicie. Dar a meritat. Plaja era plină, hotelurile cochete, mâncarea extrem de gustoasă iar românii, prietenoşi. Atât de prietenoşi încât, familia lui obişnuia să facă diverse daruri românilor care se uitau cu jind la ce mâncau ei ori la ce purtau ei. Odată, la plecare, au lăsat în România şi cortul în care au stat.

Dar şi o fărâmă din inima lor. Din drag de ţara noastră, Mihal a învăţat limba română şi şi-a cumpărat şi Dacie.

A înființat în Polonia un club pe care l-a numit simplu - Drum bun. Așa cum scria pe toate plăcuţele care îi întâmpinau la noi în țară.

"În România iubesc tot. Oameni, natură, tradiţie, cultura diferită din fiecare parte a României, munții, marea, tot", mai spune Mihal.

Cum au ajuns polonezii să se întoarcă pe litoralul românesc

După anii ‘90, noua conducere din România, a avut, însă, o altă viziune asupra turismului. Tot ce-am avut mai bun pe litoral, ori s-a privatizat, ori s-a dărâmat. Curând, au dispărut și hotelurile renumite, și polonezii. Decăderea a fost dramatică. În anii ‘70, pe litoralul nostru veneau într-o singură lună, în sezonul de vară, 14.000 de turişti străini. După ‘90, abia dacă mai erau 4.500 pe tot anul. Noroc că, în tot acest timp, polonezii au rămas cu gândul la România.

"O agenție de turism din Polonia a ales să investească pe piața de turism din România și ăsta a fost unul din motivele care a ajutat să aducă şi turiști în România", a explicat Laura Duţu, reprezentant agenţie de turism.

Cu alte cuvinte, noroc tot cu polonezii. Aşa se face că din această vară, pe litoral, vor sosi primele curse charter din Polonia. O nouă generaţie de polonezi se pregăteşte să redescopere România.

Cristina Niță

