Recidivist arestat pentru că a ameninţat un poliţist. Procurori: I-a provocat o stare de temere

Un recidivist a fost arestat preventiv pentru ultraj în formă continuată, după ce a ameninţat în mod repetat un poliţist prahovean.

Ameninţările au avut loc în incinta și în faţa magazinului socrilor victimei, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

"În fapt, s-a reţinut că, la data de 10 noiembrie, în jurul orelor 16:25, respectiv 17:30, fiind în stare de ebrietate, în timp ce se afla în incinta ori în faţa magazinului alimentar ce aparţine socrilor persoanei vătămate, inculpatul C.M. (recidivist postcondamnatoriu) l-a ameninţat cu fapte de violenţă, în 2 rânduri, pe numitul O.V.G., ameninţările având legătură cu calitatea de poliţist şi cu exercitarea atribuţiilor de serviciu ale acestuia, provocându-i o stare de temere", se arată vineri într-un comunicat de presă transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

Potrivit Agerpres, inculpatul a fost reţinut, iar apoi arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzaţia de ultraj în formă continuată.

