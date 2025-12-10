Antena Meniu Search
Recidivist, prins când încerca să vândă cannabis într-un liceu din Târgoviște

Un recidivist în vârstă de 34 de ani a fost reţinut, marţi, după ce ar fi încercat să intre în incinta unui liceu din Târgovişte pentru a vinde cannabis elevilor. Agenţii de pază sunt cei care au solicitat sprijinul jandarmilor. Au fost găsite asupra sa trei doze de drog de risc (cannabis) şi un grinder.

10.12.2025
La data de 9 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Dâmbovița au dispus reținerea unui inculpat (recidivist), în vârstă de 34 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Acesta a fost prins în flagrant, în cursul zilei de ieri, după ce a pătruns fără drept în incinta unui liceu din municipiul Târgoviște, cu scopul de a vinde, respectiv a oferi canabis elevilor.

La solicitarea de sprijin a agenților de pază ai unității școlare inculpatul a fost imobilizat de către un echipaj de jandarmi, asupra sa fiind găsite 3 doze de drog de risc (canabis) și un grinder.

A fost pus în aplicare un mandat de percheziție, fiind descoperită și ridicată de la locuința inculpatului o cantitate de canabis, precum și alte mijloace de probă.

Miercuri, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dâmbovița cu propunerea de arestare preventivă a acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmbovița. Activitățile au fost realizate cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ”Mircea cel Bătrân” Dâmbovița.

