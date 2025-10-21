Reguli mai stricte privitoare la permisul de conducere au fost adoptate de Parlamentul European. Printre măsurile aprobate sunt valabilitatea redusă și reguli mai stricte pentru obținerea permisului de conducere.

Reguli mai stricte pentru permisul de conducere, adoptate de Parlamentul European. Ce se schimbă - Profimedia

Marți, europarlamentarii au adoptat o reformă a permiselor de conducere în Uniunea Europeană. Această reformă are scopul de a împiedica șoferii să se sutragă pedepselor, să promoveze utilizarea permiselor electronice și să reducă numărul deceselor rutiere din UE, care s-a ridicat la aproape 20.000 în 2024, scrie Le Figaro, conform Mediafax.

Reforma introduce reguli mai stricte pentru reînnoirea permiselor, cerințe mai stricte pentru obținerea permiselor și promovează schimbul de informații între state pentru a împiedica pe contravenienți să se sustragă de la sancțiuni. În prezent, aproape 40% dintre șoferii al căror permis a fost revocat sau suspendat într-o altă țară decât cea în care a fost emis rămân nepedepsiți, a explicat raportorul textului, italianul Matteo Ricci. „Odată cu noile reguli, (un șofer) care își pierde permisul într-o țară europeană pentru o abatere gravă nu va mai putea conduce în niciun alt stat membru”, a declarat el în Parlament.

De asemenea, noile reglementări stabilesc o perioadă maximă de valabilitate de 15 ani pentru permisele auto și motociclete, care poate fi redusă la 10 ani în statele în care permisul de conducere servește drept document de identitate. Perioada de valabilitate poate fi redusă și pentru șoferii cu vârsta peste 65 de ani. UE mai intenționează să accelereze digitalizarea permiselor de conducere și să facă din permisele digitale, accesibile pe telefoanele mobile, formatul principal.

Articolul continuă după reclamă

Cetățenii care solicită unul vor putea, însă, în continuare să obțină un document fizic. Examenul de conducere va trebui să includă mai multe considerații de siguranță pentru participanții vulnerabili la trafic (pietoni, bicicliști etc.), cum ar fi unghiurile moarte și deschiderea ușilor. Riscurile asociate cu utilizarea unui telefon mobil în timpul conducerii vor fi și ele abordate.

Reforma introduce, de asemenea, o perioadă de probă de doi ani pentru șoferii tineri, timp în care aceștia vor fi supuși unor reguli și sancțiuni mai stricte. Toți tinerii de 17 ani vor putea conduce însoțiți de o mașină sau motocicletă, în timp ce vârsta pentru a conduce singuri va rămâne 18 ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰