Relaxare totală chiar de la începutul anului. Peste 15 mii de oameni au intrat în ultimele trei zile în piscinele unui centru SPA de lângă Bucureşti, cunoscut în toată Europa. Mult mai îndrăzneţi, un grup de tineri din Gorj au spart gheaţa la propriu şi au făcut baie în apele reci ale unui râu.

Îmbrăcate în costume de baie ca pentru o zi de plajă, fetele au intrat curajoase în apa plină cu sloiuri de gheaţă. Împreună cu băieţii care le însoţeau, fac parte dintr-un club montan, iar baia de astăzi este deja o tradiţie pentru ei.

"Este foarte important să intri hotărât, să intri sigur pe tine. Prima dată frige, după începi ușor să te obișnuiești și corpul tău știe ce să facă", a spus o tânără.

"Cumva, luptă pentru supraviețuire. Îmi cunosc foarte bine corpul și limitele și îmi place să le duc la extrem, dar nu mai mult decât poate el", a completat un tânăr.

În acest timp, sute de oameni se relaxau în piscinele cu apă termală ale unui complex wellness de lângă Bucureşti. Printre palmieri, în saune sau la masaj thailandez au petrecut ore în şir de vacanţă exotică.

Din piscine, oamenii s-au mutat apoi la restaurant.

"Se cere Pad Thai, în special. Este un fel de noodles, tăiței cu legume, carne. Poate să fie cu pui, poate să fie cu creveți", a spus Geore Belu, bucătar chef.

Mulţi dintre vizitatori sunt străini care pun pe lista obiectivelor turistice din Bucureşti şi centrul wellness.

"Am făcut multe lucruri. Am vizitat catedrala Ortodoxă, după am mers la Parlament și am vrut să venim și aici azi", a spus un turist francez.

"Programul este extins. Este de la 8 la 00:00. De asemenea, activitățile care sunt incluse în tariful de acces sunt cele de weekend, în fiecare zi", a precizat Andrada Șeitan, director de marketing.

Biletele costă între 53 de lei pentru intrarea în zona destinată copiilor și trec de 200 de lei pentru o zi întreagă de răsfăț.

