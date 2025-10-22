În Coreea de Sud se pregătește noua generație de arme inteligente. Drone, obuziere și vehicule blindate controlate de la sute de kilometri distanță. Observator este la Seul pentru a vedea cum arată războiul viitorului.

La unul din cele mai mari târguri de armament din lume România își face loc printre giganți, cu un prototip fabricat integral acasă și cu planuri mari pentru industria de apărare. ADEX este unul dintre cele mai mari târguri de tehnică militară din lume. Ediția Seul 2025 aduce în acest complex expoziţional peste 600 de companii din 35 de țări.

"Cel mai mare atuu al acestui robot este că poate fi trimis în misiuni diversificate. Îi putem schimba acesta turelă pentru misiuni de foc, supraveghere, recunoaştere, evacuare medicală", explică specialiştii care au venit la ADEX cu arme noi.

Concurenţa e mare. Companiile mari din domeniul Apărării şi-au adaptat producţia pentru războiul modern, unde vehiculele blindate, sistemele de apărare tip scut antirachetă şi avioanele fără pilot sunt la mare căutare.

"Mergem către o categorie nouă de elicoptere fără pilot. Greutatea de decolare este de 660 kilograme, anduranţă de până la 24 de ore. Poate fi manevrat de la 200 de km depărtare. Dacă îi punem un sistem satelitar deasupra, ai o rază nelimitată unde vrei să mergi", a explicat unul dintre expozanţi pentru Observator.

Cu ce arme e România prezentă la ADEX

Şi România este prezentă prin compania de stat ROMARM şi alte 5 companii private, care încearcă sa obțină parteneriate cu firme mari care operează în Coreea de Sud. În premieră, un producător român de armament a anunțat lansarea unui vehicul blindat, fabricat sută la sută în România.

"Platforma românească Vlah va fi lansată anul ăsta pe 8 decembrie. Platforma va suporta tot felul de senzori sau armament, viteză 110, 120 kilometri pe oră, 7 tone fara încurcătură. Poate suporta până la 7 tone. Este o platformă a anului 2025 care integrează cerințele MAPN", a spus Constantin Pintilie, directorul companiei de cercetare militara, Bluespace.

Din Coreea de Sud, România a cumpărat obuziere Hanwha Aerospace în valoare de aproape un miliard de euro. Primele modele vor ajunge în dotarea MAPN în 2027.

"Romania a cumpărat 54 de astfel de obuziere autopropulsate K9. Şi 36 de Vehicule logistice K10. În razboiul modern, aceste blindate se deplasează rapid, in apropierea liniei frontului, lansează obuze către inamici si își schimbă rapid poziția. Într-un razboi ca cel din Ucraina, obuzierele sunt folosite în paralel cu sisteme de drone kamikaze" - Cristi Popovici, reporter Observator.

România își caută cu greu locul la masa marilor producători de armament. Încă exportăm puțin, dar cumpărăm mult. Târgul din Coreea de Sud arată că avem potențial, dar și o distanță mare de recuperat. Deocamdată, coreenii vând, iar noi învățăm.

