Un bărbat din judeţul Cluj, reprezentant al unei firme de construcţii, a ajuns la spital, după ce a fost bătut de doi angajaţi. Aceştia erau nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile. Bărbatul agresat a depus plângere la Poliţie, potrivit News.ro.

Reprezentant al unei firme de construcţii din Cluj, bătut de doi angajaţi, pentru că nu şi-au primit salariile

Incidentul violent a avut loc în localitatea Copăceni, din judeţul Cluj. Poliţiştii au fost anunţaţi despre o agresiune produsă în curtea unui imobil.

"La faţa locului au fost identificaţi doi bărbaţi, de 60 şi respectiv 30 de ani, din judeţul Cluj, care s-ar fi deplasat la adresa respectivă pentru a solicita contravaloarea muncii prestate în cadrul unei firme de construcţii. În timpul interacţiunii, între cele două persoane şi un alt bărbat, de 45 de ani, aflat la locaţie, a izbucnit un conflict verbal care a degenerat în agresiune fizică. Ulterior, la faţa locului s-a prezentat un echipaj medical, care i-a acordat îngrijiri medicale bărbatului de 45 de ani, acesta fiind transportat la o unitate medicală pentru investigaţii suplimentare", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţeană Cluj.

Bărbatul de 45 de ani, care este reprezentant al firmei de construcţii, a depus plângere penală. Acesta nu a formulat o cerere pentru emiterea unui ordin de protecţie, care să le interzică celor doi agresori să se apropie de el sau de locuinţa sa.

Poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor producerii evenimentului şi a dispunerii măsurilor legale.

