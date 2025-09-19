Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Restricţii în traficul din Capitală, sâmbătă, pentru desfăşurarea unei competiţii de triatlon

Brigada Rutieră București anunță că, sâmbătă, între orele 08:00 – 16:00, se va desfășura un eveniment sportiv și educațional în Capitală, care va duce la restricționarea traficului pe mai multe artere.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 15:54
Trafic din Capitală Trafic din Capitală - Profimedia

Probele de ciclism vor avea loc pe Șoseaua Gării Cățelu, între Șos. Pantelimon și Str. Vișeul de Sus, precum și pe Șos. Pantelimon, între Șos. Gării Cățelu și Bd. Biruinței, adiacent Parcului Pantelimon. În același timp, probele de alergare se vor desfășura în Parcul Pantelimon, conform Mediafax.

Astfel, începând cu ora 06:00, circulația va fi restricționată pe anumite segmente:

  • Șos. Pantelimon va fi restricționată pe sensul spre Oraș Pantelimon, iar circulația va fi redirecționată în dublu sens pe banda opusă;
  • Șos. Gării Cățelu va fi restricționată pe sensul Str. Vișeul de Sus spre Șos. Pantelimon, cu circulație în dublu sens pe banda opusă;
  • Ieșirea de pe străzile aflate la sud de Șos. Gării Cățelu se va face doar prin viraj la dreapta.
Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

restrictii trafic capitala bucuresti triatlon
Înapoi la Homepage
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon?
Observator » Evenimente » Restricţii în traficul din Capitală, sâmbătă, pentru desfăşurarea unei competiţii de triatlon