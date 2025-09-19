Restricţii în traficul din Capitală, sâmbătă, pentru desfăşurarea unei competiţii de triatlon

Brigada Rutieră București anunță că, sâmbătă, între orele 08:00 – 16:00, se va desfășura un eveniment sportiv și educațional în Capitală, care va duce la restricționarea traficului pe mai multe artere.

Probele de ciclism vor avea loc pe Șoseaua Gării Cățelu, între Șos. Pantelimon și Str. Vișeul de Sus, precum și pe Șos. Pantelimon, între Șos. Gării Cățelu și Bd. Biruinței, adiacent Parcului Pantelimon. În același timp, probele de alergare se vor desfășura în Parcul Pantelimon, conform Mediafax.

Astfel, începând cu ora 06:00, circulația va fi restricționată pe anumite segmente:

Șos. Pantelimon va fi restricționată pe sensul spre Oraș Pantelimon, iar circulația va fi redirecționată în dublu sens pe banda opusă;

Șos. Gării Cățelu va fi restricționată pe sensul Str. Vișeul de Sus spre Șos. Pantelimon, cu circulație în dublu sens pe banda opusă;

Ieșirea de pe străzile aflate la sud de Șos. Gării Cățelu se va face doar prin viraj la dreapta.

