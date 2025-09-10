Traficul din nordul Capitalei se complică serios de azi: încep restricţiile de circulaţie pe DN1. Aşadar, Podul Băneasa devine zonă cheie pe harta șantierelor din București, din cauza lucrărilor la Magistrala 6 de metrou. Circulația va fi afectată pe ambele sensuri.

Pe sensul București-Otopeni, traficul se va desfășura pe trei benzi, iar pe sensul Otopeni-București, banda 1 va fi închisă în zona străzii Constantin Dobrogeanu Gherea, circulându-se doar pe celelalte două benzi. Este vorba despre secțiunea sud a viitoarei magistrale 6, care face legătura între zona 1 Mai și viitoarea stație Tokyo, partea proiectului de metrou până la Aeroportul Otopeni.

Restricții de circulație în zona Podului Băneasa. Trafic închis complet între strada Horia Măcelariu și Bulevardul Aerogării

Zona de lucru va fi delimitată cu balize și lămpi galben-intermitente, iar între strada Horia Măcelariu și Bulevardul Aerogării, traficul va fi complet închis pentru executarea lucrărilor.

Lucrările includ forajul tunelurilor, construcția stațiilor și instalarea structurilor de rezistență, iar termenul estimat de finalizare al secțiunii sud este anul 2027.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele temporare, să circule cu prudență și pe cât posibil să evite zona.

