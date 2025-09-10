Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Restricții pe DN1, de astăzi, și în zona Podului Băneasa. Unde se închide complet circulaţia

Traficul din nordul Capitalei se complică serios de azi: încep restricţiile de circulaţie pe DN1. Aşadar, Podul Băneasa devine zonă cheie pe harta șantierelor din București, din cauza lucrărilor la Magistrala 6 de metrou. Circulația va fi afectată pe ambele sensuri. 

de Eduard Marin

la 10.09.2025 , 08:42

Pe sensul București-Otopeni, traficul se va desfășura pe trei benzi, iar pe sensul Otopeni-București, banda 1 va fi închisă în zona străzii Constantin Dobrogeanu Gherea, circulându-se doar pe celelalte două benzi. Este vorba despre secțiunea sud a viitoarei magistrale 6, care face legătura între zona 1 Mai și viitoarea stație Tokyo, partea proiectului de metrou până la Aeroportul Otopeni.

Restricții de circulație în zona Podului Băneasa. Trafic închis complet între strada Horia Măcelariu și Bulevardul Aerogării

Zona de lucru va fi delimitată cu balize și lămpi galben-intermitente, iar între strada Horia Măcelariu și Bulevardul Aerogării, traficul va fi complet închis pentru executarea lucrărilor. 

Articolul continuă după reclamă

Lucrările includ forajul tunelurilor, construcția stațiilor și instalarea structurilor de rezistență, iar termenul estimat de finalizare al secțiunii sud este anul 2027. 

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele temporare, să circule cu prudență și pe cât posibil să evite zona.

Eduard Marin
Eduard Marin Like
restrictii podul banesa dn1 podul baneasa
Înapoi la Homepage
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide?
Observator » Evenimente » Restricții pe DN1, de astăzi, și în zona Podului Băneasa. Unde se închide complet circulaţia