Rezidențiat 2025. Specializările care au devenit "aur curat" în ochii tinerilor medici

Peste 10.000 de studenţi la medicină din toată ţara au susţinut, duminică, examenul de Rezidenţiat. Cei mai mulţi în Bucureşti, unde concurenţa acerbă este anul acesta pe locurile de la farmacie şi medicină dentară. Problema medicilor şomeri şi a celor care aleg să plece în străinătate e în continuare un subiect sensibil printre tineri.

Sunt peste 10.147 de candidaţi înscrişi în țară. București, Iași, Tg. Mureș, Timișoara, Cluj și Craiova organizează astăzi acest examen. Sunt doar 5.079 de locuri și cele mai multe sunt la specializări precum medicină de familie, medicină internă, cardiologie, ATI sau chirurgie generală.

Dar preferințele lor în acest an sunt cardiologia, dermatologia, psihiatria, ginecologia, dar și medicină de familie urcă pe locul 10, pentru că știm că mulți ani nu era neapărat printre opțiunile absolvenților.

Iată că acum, faptul că există din ce în ce mai multe posturi, îi încurajează practic să meargă și către această specializare. Candidaţii trebuie să completeze 200 de grile, unele cu unul sau mai multe răspunsuri.

Articolul continuă după reclamă

Și în funcție de câte grile au rezolvat, vor primi la final direct punctajul, în urma căruia ulterior vor putea vedea dacă vor reuși să se încadreze la specializarea dorită, pentru care au muncit atât de mult și la care poate visează de ani, de zile, de când au intrat în facultate. Trebuie să obțină peste 60% din totalul grilelor pentru a promova acest examen.

Ministrul Sănătăţii: Nu vă lăsați intimidați de nimeni

Ministrul Rogobete le-a transmis candidaţilor un mesaj: să nu se lase intimidaţi. "Astăzi este o zi importantă - nu doar simbolic, ci cu adevărat importantă pentru sistemul de sănătate din România. Pentru că, astăzi, peste 5.374 de viitori medici, farmaciști și stomatologi vor intra pe drumul lor către profesia în care vor trata, vor salva, vor ajuta. Le transmit mult succes tuturor! Eu sunt un ministru tânăr - am 34 de ani - și sunt aproape de voi. Înțeleg fricile, emoțiile, dorințele voastre. Vă spun atât: nu vă lăsați intimidați de nimeni. Mergeți înainte. Credeți în visul vostru de a face bine".

El a evidențiat investițiile în infrastructura sistemului sanitar: construirea de spitale, modernizarea centrelor și digitalizarea, subliniind că fără resursa umană toate acestea 'rămân doar ziduri, goale, seci, în care nu se face bine'. Alexandru Rogobete a adăugat că România are 'probleme vechi', 'ignorate prea mulți ani', legate de 'cultul mentoratului și cultul discipolului'. În acest sens, a subliniat importanța susținerii medicilor tineri.

"Lucrurile nu se pot schimba peste noapte și știu că înțelegeți asta. Dar, vă promit că, la fel cum am spus adevărul de fiecare dată, îl spun și acum: prea mulți vă consideră doar 'rezidenți', doar 'începători', doar 'tineri care trebuie să tacă', însă fără voi nu ne putem face bine! Vă sunt alături și mă bazez pe voi! Este greu pentru unii să accepte că, indiferent câtă experiență ai, indiferent ce funcție sau titulatură porți, oricât de mare profesor ești, dacă nu ai lângă tine discipoli, ești doar o formă fără fond", a punctat ministrul.

El i-a asigurat pe viitorii medici rezidenți, farmaciști și stomatologi de toată înțelegerea și tot sprijinul său. "O parte dintre schimbările legislative au fost deja adoptate, altele vor urma - toate cu un singur scop: normalitate, echilibru și respect. Astăzi este despre voi. Despre viitorul Sănătății. Despre puterea de a face bine", a precizat el.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Credeți că autoapărarea ar trebui să fie curs obligatoriu pentru fete în școală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰