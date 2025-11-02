Antena Meniu Search
Rezultate LOTO 6/49, duminică 2 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 2 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 229.247 de câştiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 02.11.2025 , 18:49
Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 2 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 229.247 de câştiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 5 + 32, 4, 33, 21, 42
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 3 1 5 2 7 5 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0 4 5 4 0 9
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 0 5 6 6 9 3 1 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 16, 26, 35, 4, 32, 33
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 11, 6, 24, 46, 44, 43
LOTO. Premiile puse în joc duminică, 2 noiembrie 2025

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 45,57 milioane de lei (peste 8,96 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,57 milioane de lei (peste 703.100 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37 milioane de lei (peste 7,27 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 24.200 de lei. La Loto 5/40, la categoria a II-a, reportul este de peste 158.800 de lei (peste 31.200 euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 31.300 de lei .

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 12, 17, 28, 4, 37 + 15
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 9 6 3 1 4 2
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 6 5 3 7 5 5
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 5 4 2 7 9 2 5
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 18, 20, 32, 19, 25, 15
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 19, 41, 25, 21, 2, 47
