Rezultate LOTO 6/49 duminică 8 iunie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de astăzi

Rezultate LOTO 6/49. Duminica, 8 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 5 iunie, Loteria Romana a acordat peste 17.000 de castiguri in valoare totala de peste 1,16 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

LOTO. Premiile puse în joc duminică, 8 iunie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,99 milioane de lei (peste 988.300 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,72 milioane de lei (peste 341.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 21,19 milioane de lei (peste 4,19 milioane de euro). La categoria a II-a, reportul este de peste 67.300 de lei si la categoria a III-a de peste 158.700 de lei. La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 812.700 de lei (peste 160.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 942.200 de lei (peste 186.400 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 132.300 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 58.400 de lei.

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 41, 24, 36, 28, 10 + 4

41, 24, 36, 28, 10 + 4 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 4 4 3 2 1 0

4 4 3 2 1 0 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 7 2 5 4 2 5

7 2 5 4 2 5 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 5 0 7 8 7 1 8

5 0 7 8 7 1 8 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 38, 21, 24, 28, 9, 37

38, 21, 24, 28, 9, 37 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 42, 43, 14, 22, 26, 45

