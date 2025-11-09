Duminică, 9 noiembrie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la cele joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 de câştiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.

Rezultate LOTO 6/49, duminică 9 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Duminică, 9 noiembrie, jucătorii își pot încerca din nou norocul la extragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Report de peste 47,92 milioane de lei

Un report de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro), se înregistrează la jocul Loto 6/49, categoria I, iar la Joker, la aceeaşi categorie, este un report de 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), informează Loteria Română.

Potrivit sursei citate, la jocul Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro), iar la Joker, categoria a II-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro).

De asemenea, la Noroc Plus, la categoria I, suma acumulată depăşeşte 78.800 de lei (peste 15.500 de euro), în timp ce la Loto 5/40, categoria I, este în joc un report în valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro).

În acelaşi timp, la jocul Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 40.900 de lei. Potrivit sursei citate, la extragerea Loto 5/40 de joi, 6 noiembrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 229.679,90 lei.

Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro. În plus, la Joker, la categoria a III-a, s-a consemnat un câştig 66.274,65 lei, cu un bilet jucat online.

Rezultate LOTO 6/49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 29, 12, 26, 40, 20 + 11

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 6 3 8 9 6 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 1 0 6 9 5 8

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 4 1 0 6 8 5 4

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 3, 36, 10, 14, 1, 19

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 42, 2, 20, 35, 22, 46

