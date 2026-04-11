Rezultate LOTO 6/49, sâmbătă 11 aprilie 2026. Numerele extrase la tragerile speciale loto de azi

Loteria Română a organizat sâmbătă, 11 aprilie 2026, Tragerile Speciale Loto ale Sărbătorilor de Paști. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 200.000 de lei la Loto 6/49, 100.000 de lei la Joker și 50.000 la Loto 5/40.

Rezultate LOTO 6/49, sâmbătă 11 aprilie 2026, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile speciale loto de azi

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 12,91 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,40 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câștigătoare azi, 11 aprilie

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 12, 41, 43, 10, 38 +6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 754821

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker suplimentar: 17, 28, 13, 37, 39 +11

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 329609

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 6642724

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 18, 15, 28, 23, 8, 29

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40 suplimentar: 9, 29, 25, 11, 21, 22

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 44, 11, 19, 12, 45, 18

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49 suplimentar: 16, 6, 28, 46, 12, 17

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 62,84 milioane de lei (peste 12,32 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 133.900 de lei (peste 26.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 237.300 de lei (peste 46.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 156.000 de lei (peste 30.600 de euro).

3 români au câștigat la Noroc, Joker și Loto 5/40

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 302.197,68 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Tecuci, județul Galați.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 282.603,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Năvodari, județul Constanța.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-au înregistrat 2 câștiguri a câte 59.330,50 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Galați și pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

LOTO 6 din 49. Ultimele numere câștigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker : 18 + 34, 5, 38, 25, 40

: 18 + 34, 5, 38, 25, 40 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus : 1 9 2 4 7 2

: 1 9 2 4 7 2 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc : 6 6 9 2 6 9

: 6 6 9 2 6 9 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc : 7 0 3 9 1 8 7

: 7 0 3 9 1 8 7 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40 : 20, 24, 31, 7, 11, 17

: 20, 24, 31, 7, 11, 17 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 9, 4, 8, 49, 25, 42

