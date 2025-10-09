Rezultate LOTO 6/49, joi 9 octombrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Rezultate LOTO 6/49. Joi, 9 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 30.400 de câştiguri în valoare totală de peste 2,74 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6/49. Joi, 9 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 30.400 de câştiguri în valoare totală de peste 2,74 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

LOTO. Premiile puse în joc joi, 9 octombrie 2025

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 38,16 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,06 milioane de lei (peste 602.200 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,39 milioane de lei (peste 6,75 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.200 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 408.400 de lei (peste 80.200 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 140.700 de lei (peste 27.600 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 244.800 de lei (peste 48.100 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 20 / 13, 42, 10, 12, 24

20 / 13, 42, 10, 12, 24 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 7 8 5 8 4 1

7 8 5 8 4 1 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 8 4 2 0 9 8

8 4 2 0 9 8 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 9 6 7 4 6 3 6

9 6 7 4 6 3 6 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 13, 29, 27, 20, 17, 26

13, 29, 27, 20, 17, 26 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 13, 18, 25, 30, 29, 34

