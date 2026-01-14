Este alertă pe Dunăre după ce două barje încărcate cu îngrăşăminte chimice s-au scufundat. Zona este atent monitorizată, mai ales că pericolul de poluare este unul major. Autorităţile au luat mai multe probe pentru a vedea dacă apa a fost contaminată.

Una dintre nave s-a scufundat chiar lângă portul Zimnicea, la aproximativ 300 de metri de port. Era încărcată cu peste 1.100 de tone de îngrășământ pe bază de azot. Se știe că venea din Croația și se îndrepta spre Giurgiu. E vorba despre o navă care era sub pavilion românesc, iar o mare parte din încărcătură a ajuns așadar în Dunăre.

Autoritățile au început și verificările, au luat probe din apă. În prima zi de analize a fost indicată o valoare mare de poluare, însă analizele de ieri au arătat valori normale. Urmează și analizele cele mai recente, adică cele de miercuri, pentru a vedea cât de mare este valoarea de poluare.

O altă navă s-a scufundat pe raza județului Giurgiu. Aceasta era încărcată cu peste 1.200 de tone de clorură de potasiu. Se îndrepta spre Ruse, Bulgaria, și în acest caz autoritățile fac verificări – totodată transmit că în cazul celor două situații nu există localități alimentate cu apă din Dunăre în aval de zonele afectate.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

