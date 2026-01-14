Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Risc de poluare pe Dunăre. Două barje încărcate cu îngrăşăminte chimice s-au scufundat la Zimnicea şi Giurgiu

Este alertă pe Dunăre după ce două barje încărcate cu îngrăşăminte chimice s-au scufundat. Zona este atent monitorizată, mai ales că pericolul de poluare este unul major. Autorităţile au luat mai multe probe pentru a vedea dacă apa a fost contaminată.

de Ana Grigore

la 14.01.2026 , 13:59

Una dintre nave s-a scufundat chiar lângă portul Zimnicea, la aproximativ 300 de metri de port. Era încărcată cu peste 1.100 de tone de îngrășământ pe bază de azot. Se știe că venea din Croația și se îndrepta spre Giurgiu. E vorba despre o navă care era sub pavilion românesc, iar o mare parte din încărcătură a ajuns așadar în Dunăre.

Autoritățile au început și verificările, au luat probe din apă. În prima zi de analize a fost indicată o valoare mare de poluare, însă analizele de ieri au arătat valori normale. Urmează și analizele cele mai recente, adică cele de miercuri, pentru a vedea cât de mare este valoarea de poluare.

O altă navă s-a scufundat pe raza județului Giurgiu. Aceasta era încărcată cu peste 1.200 de tone de clorură de potasiu. Se îndrepta spre Ruse, Bulgaria, și în acest caz autoritățile fac verificări – totodată transmit că în cazul celor două situații nu există localități alimentate cu apă din Dunăre în aval de zonele afectate.

Articolul continuă după reclamă
Ana Grigore
Ana Grigore Like

Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

dunare poluare
Înapoi la Homepage
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
Femeie, atacată la un hotel de lux. Și-ar fi pierdut cunoștința și s-a trezit pe stradă
Femeie, atacată la un hotel de lux. Și-ar fi pierdut cunoștința și s-a trezit pe stradă
Comentarii


Întrebarea zilei
Obişnuiţi să donaţi sânge?
Observator » Evenimente » Risc de poluare pe Dunăre. Două barje încărcate cu îngrăşăminte chimice s-au scufundat la Zimnicea şi Giurgiu