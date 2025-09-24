Riscuri pentru sănătatea bucureştenilor, după incendiul din Pantelimon. Explicaţiile lui Beatrice Mahler

Un incendiu de proporții s-a manifestat în cartierul Pantelimon, pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați, mobilizând în total 26 de autospeciale de stingere. În acest moment, în dispozitiv au rămas 14 autospeciale, echipele de intervenție continuând acțiunile pe parcursul zilei, anunță ISU București-Ilfov. Pentru locuitorii Capitalei, incendiul a generat cantităţi însemnate de fum, care odată inhalat poate avea efecte adverse grave. Medicul Beatrice Mahler a explicat care sunt principalele riscuri pentru sănătate.

Incendiul care a pornit la acoperişul halei frigorifice din zona Pantelimon, Sectorul 2, în jurul orei 20, avea să se transforme rapid într-un dezastru de proporţii. Nu a durat mult până când apartamentele oamenilor s-au umplut de fum dens şi miros înţepător.

Aerul din Bucureşti a devenit de șapte ori mai poluat faţă de limitele normale, din cauza incendiului izbucnit marţi seară la acoperişul depozitului Antefrig din Sectorul 2. Autoritățile au emis patru mesaje RO-Alert din cauza degajărilor de fum.

Medicul Beatrice Mahler a explicat, pe pagina sa de Facebook, care sunt riscurile asociate degajărilor importante de fum în urma incendiului.

Riscuri pentru sănătate după incendiul din Pantelimon

"Incendiul de aseară din București a produs, din ce am văzut și chiar simțit unii dintre noi, degajări importante de fum, care au dus la poluarea aerului în mai multe zone ale Capitalei, iar efectele se pot percepe și în această dimineață - cum am simțit și eu când am plecat spre spital: mirosul ca urmare a degajărilor de fum.

Trebuie să știm că în urma unor incendii de acest tip, cu degajări importante de fum, pot exista efecte asupra sănătății noastre, mai ales la persoanele cu boli pulmonare cronice.

Degajarea de fum în urma unui incendiu pot aduce eliberarea în aer a unor substanțe chimice produse prin arderi, de regulă în cantități crescute, mai ales dacă vremea la acel moment nu ajută la dispersia acestora.

Durata incendiului, amploarea acestuia, tipul materiilor arse reprezintă factori de care depind riscurile pe care le avem atunci când suntem în apropierea unei astfel de situații.

Ce potențiale riscuri avem pentru sănătate și la ce trebuie să fim atenți?

Imediate:

Iritația căilor aeriene - produsă prin contactul direct al substanțelor chimice cu nasul, pielea si uneori cu ochii,

Intoxicația cu CO- dacă ne expunem direct la fumul degajat,

Tardive:

Simptome respiratorii - tuse, strănut, greutate în respirație.

Atenția trebuie să fie maximă la persoanele cu boli respiratorii cronice, care pot resimții impactul prin acutizarea bolii cronice chiar și la 2-3 zile după expunerea la fumul produs de incendiu.

Simptome cardiovasculare, pusee de hipertensiune, sau ischemie, dacă cantitatea de poluanți inhalată este foarte mare, iar poluanții pătrund în sânge unde declanșează reacții inflamatorii la nivelul vasului.

Simptome ale căilor aeriene superioare - iritație nasului, a laringelui, reactivarea unor sinuzite cronice.

Dincolo de măsurile imediate pe care este bine să le luăm: evitarea zonelor cu fum crescut, închiderea ferestrelor sau a ventilației care aduce aer poluat din exterior, în urma degajărilor de fum de la incendiu, pentru persoanele cu afecțiuni cronice pulmonare sunt importante următoarele măsuri:

- utilizarea cu rigoare a medicației;

- utilizarea medicației suplimentare recomandată de medic la cel mai mic simptom care diferă de normalul pe care pacientul îl cunoaște;

- Monitorizarea atentă a simptomelor în primele 2-3 zile după expunerea la fum pentru a trata din timp orice exacerbare a bolii cronice."

