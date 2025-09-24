Aerul din Bucureşti a devenit de șapte ori mai poluat faţă de limitele normale, din cauza incendiului izbucnit marţi seară la acoperişul depozitului Antefrig din Sectorul 2. Autoritățile au emis patru mesaje RO-Alert din cauza degajărilor de fum.

Din cauza degajărilor mari de fum, aerul a devenit de 7 ori mai poluat faţă de limitele normale.

Bucureștiul a trăit una dintre cele mai dramatice nopți, la doar o lună distanţă de când o hală din complexul Dragonul Roşu din Ilfov s-a făcut scrum în faţa unui incendiu de proporţii. Şi atunci, sute de pompierii s-au luptat cu flăcările aproape o zi întreagă. Pagubele s-au întins pe aproape 4.000 de metri pătraţi.

Patru mesaje RO-Alert, emise în urma incendiului

În timpul desfăşurării incendiului, Airly, platforma care monitorizează nivelul de poluare, arată că, în urma incendiului, aerul a devenit de 6 ori mai poluat în zonă, față de cum era înainte. Indicii arată valori de 2-3 ori peste limita normală.

Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert. Populația a fost avertizată să țină ferestrele închise.

