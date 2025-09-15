Video Roboţii iau locul oamenilor în marile magazine. Nu îşi iau pauze, nu se plâng şi sunt ultra rapizi
Roboţii iau locul oamenilor în marile magazine. Hipermarketurile din România încep să se bazeze pe inteligenţa artificială pentru a compensa lipsa muncitorilor în depozite. Şi în magazine, experienţa clienţilor e diferită acum: coşurile de cumpărături au scannere inteligente, iar la casă nu sunt angajaţi.
În marile magazine au apărut nu doar scanere dar şi coşuri inteligente
Fără oameni funcţionează şi o parte din depozitul logistic al altui mare magazin din ţara noastră.
Roboţii nu-şi iau pauze, nu sunt nemulţumiţi şi în plus sunt ultra rapizi.
