Roboţii iau locul oamenilor în marile magazine. Hipermarketurile din România încep să se bazeze pe inteligenţa artificială pentru a compensa lipsa muncitorilor în depozite. Şi în magazine, experienţa clienţilor e diferită acum: coşurile de cumpărături au scannere inteligente, iar la casă nu sunt angajaţi.

În marile magazine au apărut nu doar scanere dar şi coşuri inteligente

Fără oameni funcţionează şi o parte din depozitul logistic al altui mare magazin din ţara noastră.

Roboţii nu-şi iau pauze, nu sunt nemulţumiţi şi în plus sunt ultra rapizi.

