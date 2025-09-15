Antena Meniu Search
Roboţii iau locul oamenilor în marile magazine. Hipermarketurile din România încep să se bazeze pe inteligenţa artificială pentru a compensa lipsa muncitorilor în depozite. Şi în magazine, experienţa clienţilor e diferită acum: coşurile de cumpărături au scannere inteligente, iar la casă nu sunt angajaţi.

la 15.09.2025 , 21:20

În marile magazine au apărut nu doar scanere dar şi coşuri inteligente 

Fără oameni funcţionează şi o parte din depozitul logistic al altui mare magazin din ţara noastră. 

Roboţii nu-şi iau pauze, nu sunt nemulţumiţi şi în plus sunt ultra rapizi. 

