Un bărbat de 39 de ani, căutat internațional pentru tentativă de omor, a fost prins de polițiști în Cluj. Individul şi-a atacat fosta soţie, care avea ordin de restricţie împotriva lui.

Un bărbat de 39 de ani din județul Cluj, căutat internațional pentru tentativă de omor, a fost prins de polițiști pe DN1C, în zona localității Bunești, comuna Mintiu-Gherlii. Pe numele lui fusese emis, la 27 septembrie 2025, un mandat european de arestare de către autoritățile din Belgia, în urma unui atac violent petrecut în orașul Roeselare.

De la gelozie până la tentativă de omor

Victima este fosta lui soție, o femeie de 35 de ani. Femeia a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost bătută și înjunghiată.

Incidentul s-a produs într-un bar din centrul orașului Roeselare. Cei doi români, care locuiau deasupra cafenelei "Natna Babilon", s-ar fi certat după ce femeia a refuzat să meargă acasă. Într-un acces de furie, bărbatul a sărit la bătaie şi a înjunghiat-o, potrivit HBLV.

Serviciile de urgență au intervenit rapid, iar femeia a fost transportată la spital, unde se află în stare stabilă.

Fugarul din Cluj, prins după aproape o săptămână

După agresiune, bărbatul a fugit din Belgia și s-a ascuns în România. Pe 3 octombrie, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Gherla, sprijiniți de structuri operative, l-au depistat în trafic, pe DN1C. Acesta a fost reținut în baza mandatului european de arestare și predat polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale, care urmează să-l prezinte instanței competente.

Surse judiciare confirmă că, la nivel local, bărbatul era deja cercetat pentru încălcarea unui ordin de protecție și pentru violență în familie. În România, instanța îi interzisese să se apropie de fosta soție, ordin pe care l-a încălcat înainte de a pleca în Belgia.

Femeia, spun apropiații, încă îl iubea și l-a urmat în Belgia, sperând într-o împăcare. Relația a degenerat însă într-un nou episod violent, aproape fatal.

În prezent, bărbatul se află în custodia autorităților române, iar procedurile de extrădare către Belgia sunt în desfășurare.

