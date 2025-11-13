Un român din Italia a îngrozit anchetatorii din peninsulă. Individul a încercat să îi dea foc soţiei, furios că femeia vrea să-l părăsească din cauza terorii în care trăia. După atac, bărbatul s-a predat carabinierilor. Avea cu el un întreg arsenal. Anchetatorii spun că singurul scop al individului era să îşi distrugă victima.

Scenele de groază sunt surprinse de o cameră de supraveghere. Bărbatul de 46 de ani îşi aşteaptă soţia să iasă de la serviciu. Când dă ochii cu ea începe scandalul. După mai multe replici aruncate, o încolţeşte pe femeie. Printr-un gest şocant, o stropeşte cu benzina pe care o avea pregătită într-o sticlă. Îi spune, sfidător: "Vrei să îţi vezi copiii în seara aceasta?".

Disperată, soţia reuşeşte să se baricadeze în maşină şi scapă de călău. Ajunge la spital cu conjunctivită chimică din cauza benzinei

Femeia reușește să scape în ultima clipă

Articolul continuă după reclamă

Atacul s-a petrecut în Seregno, o localitate din apropiere de Milano.

Românul avea o "obsesie morbidă" faţă de soţia sa, spun anchetatorii. Bărbatul a dispărut imediat după atac. Ce a urmat dezvăluie planul malefic pe care îl avea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Bărbatul n-ar fi suportat gândul că soţia vrea să îl părăsească. În iunie, l-a reclamat la poliţie şi le-a povestit carabinierilor teroarea prin care trecea.

Mărturii cutremurătoare ale copiilor și ale mamei femeii

"De un an, a devenit gelos și se enervează ușor. M-a lovit de mai multe ori. (...) Fiica mea l-a implorat să se oprească", mărturisea în trecut victima agresorului român, potrivit presei locale.

Anchetatorii i-au audiat pe cei doi copii ai cuplului, dar şi pe mama femeii. Mărturiile ar fi dezvăluit bătăi şi umilinţe îngrozitoare. Românca ar fi ajuns la spital din cauza loviturilor, scrie presa din Italia.

"În motivarea arestării, judecătorul a notat că unicul obiectiv al agresorului era să domine şi să îşi distrugă victima, iar dacă ar fi fost lăsat în libertate, şansele să încerce din nou să-şi ucidă soţia, ar fi fost foarte mari", explică Sonia Simionov.

Un istoric lung de abuzuri

Femeia îl mai reclamase în 2013, scrie presa din Italia. Atunci, a fost dat afară din casă de carabinieri. Anul acesta, după a doua plângere, şi individul a depus o reclamaţie împotriva femeii. Le spunea carabinierilor că el este de fapt victima pentru că soţia lui nu a contribuit "la cheltuielile gospodăriei și nu s-a ocupat de treburile casnice". Femeia a ajuns acum într-un centru pentru victime ale violenţei domestice, iar copiii în grija rudelor.

"Uneori ne cutremurăm când auzim anumite povești și ne întrebăm: "Sunt adevărate sau nu?" Și totuși este adevărat", a subliniat Luisa Oliva, președinta centrului anti-violență White Matilda.

Anul trecut au fost peste 20.000 de reclamații la poliţia din Italia din cauza violenţei domestice.

Dacă ești victima violenței domestice, sună la 0800 500 333, linie telefonică non-stop și gratuită, sau la Serviciul de Urgență 112.

Sonia Simionov Like Jurnalism. Sună pompos, nu? De fapt, nu e. E una dintre cele mai "la firul ierbii" meserii. Jurnalistul te ține informat. Îți aduce știrile zilei. Reporterul adună informații și îți transmite despre salarii, pensii, vacanțe, târguri, prețuri etc. ➜

Întrebarea zilei Plătiţi în rate poliţele RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰