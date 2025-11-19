Trei localităţi din România sunt în topul celor mai sigure oraşe din lume. Este vorba despre Cluj-Napoca, Timişoara şi Brașov. Clasamentul a luat în calcul în special criminalitatea, care e în scădere. Acest lucru atrage mai mulţi turişti, care se pot plimba liniştiţi nu doar în zonele centrale.

Braşovul este unul dintre oraşele din România în care oamenii pot merge unde vor, atât ziua cât şi noaptea, fără să se simtă în pericol. În urma unui clasament realizat la nivel mondial, municipiul se află pe locul 34 în ceea ce priveste siguranţa locuitorilor, dar şi a turiştilor.

Reporter: Braşovul este o destinaţie în care te simţi în siguranţă?

Turist: Da, cu siguranţă! Sunt din Statele Unite, din Detroit şi sunt multe zone unde nu te simţi în siguranţă, ştiu asta. Oamenii de aici sunt prietenoşi.

"Potrivit statisticilor poliţiei, în primele 10 luni ale acestui an infracţionalitatea a scăzut cu 12,4 procente faţă de perioada similiară a anului trecut. În ce priveşte infracţionalitatea stradală, ei bine, scăderea e dublă", a transmis reporterul Observator Claudiu Loghin.

În topul Safest Cities in the World se află şi alte două oraşe din România: Cluj Napoca pe locul 19 şi Timişoara pe locul 33. Criteriile au fost legate nu doar de criminalitate ci şi de calitatea vieţii şi infrastructura publică.

Cel mai sigur oraş din lume este Abu Dhabi, urmat de Taipei, iar pe locul 3 se situează Doha. În top 10 localităţi din Europa regăsim Haga, Berna şi Munchen.

