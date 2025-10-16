Este Ziua Mondială a Pâinii, dar nu avem prea multe motive de sărbătoare. Datetele arată o situație paradoxală pentru noi: exportăm grâu ieftin și importăm făină şi pâine la preţuri mari. Deși suntem printre cei mai mari producători de grâu din Europa, pierdem anual un miliard de euro pe produse de panificație aduse din afară.

Anul 2025 a adus o producţie istorică de grâu în România: 13 milioane de tone.

"În ultimii doi ani, România deţine supremaţia la exportul de grâu în UE, avem cel mai bun grâu de panificaţie" a explicat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Deși avem cel ma bun grâu, îl vindem ieftin altora ca să aducem pâine congelată. Importurile de produse de panificaţie au atins 1 miliard de euro, anul trecut. Sectorul de panificație se află în top 5 domenii cu cel mai mare deficit comercial. Pâinea, prăjiturile şi biscuiţii au reprezentat 70% din această sumă.

Articolul continuă după reclamă

"Pentru că noi nu avem capacitatea de a face, suntem în postura în care importăm produse scumpe cu volum mic. Este o trăsătură a poporului român, a României, încă din anii 1850. Cu cât ai mai mulţi deţinători de terenuri, cu atât ai mai puţină tehnologie" a explicat specialistul Cezar Gheorghe.

Importurile de pâine au crescut cu 70% în patru ani

Importurile de pâine au crescut cu 70% în doar patru ani. Şi făină aducem din afară. Într-o brutărie din Capitală, pâinea casei se face cu făină din Franța.

"Toate făinurile noastre sunt din păcate importate. Facem o secară bună şi merge toată la export, facem o spelta bună şi merge la export. Constanţa făinii româneşti în producţie nu este egală tot anul. Marile case de făină, când eu le spun să pună mori de piatră, [...] spun că la cel tradiţional pe cilindru, fac 30 de tone pe zi şi la moara cu piatră fac o tonă pe zi" a explicat brutarul artizanal Daniel Ion.

Pâinea artizanală, tot mai apreciată, se prepară, în majoritatea cazurilor, cu făină importată. Clienții sunt tot mai atenți la etichete și vor să știe că mănâncă o pâine bună.

"Iubim pâinea artizanală pentru că ne ajută şi la sănătate. De exemplu, acest sortiment cu turmeric şi cărbune vegetal ajută la reglarea inflamaţiei din organism şi totodată la digestie, iar acest sortiment, cu 100% secară, este bun pentru diabetici, pentru reglarea indicelui glicemic" a explicat reporterul Observator Ingrid Tîrziu.

Tentaţi de preţurile mici, comercianţii iau făină din Ucraina

Producătorii locali mai au şi altă problemă. Tentați de prețurile mai mici, mulți comercianți și procesatori iau făină din Ucraina.

"Atunci când vezi făinuri care vin din Bucovina şi costă un leu kilogramul, începi să te întrebi. De exemplu dacă o săptămână ai avut un produs care a avut o calitate şi după o săptămână a avut o altă calitate acelaşi produs, este clar că a avut o provenienţă dubioasă" a explicat brutarul artizanal Robert Tătar.

"Produsele se vând şi sub preţul de cost al lor ca să facă rost de bani. Nu înţelegem de ce să suferim noi. Este posibil să aibă un conţinut mai mare de corpuri străine, de alte probleme" a explicat preşedintele Rompan, Aurel Popescu.

Suntem pe locul trei în Uniunea Europeană la ponderea agriculturii în PIB, dar abia pe locul 7 la valoarea efectivă a producției agricole.

Autorităţile estimează că zilnic intră în ţară 30 de camioane cu pâine congelată.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰