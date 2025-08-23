Furtunile au făcut ravagii în ţară! La Snagov un bărbat şi un minor au fost înghiţiţi de ape, după ce vijelia i-a prins pe lacul din localitate. Vântul şi valurile puternice le-au răsturnat caiacul, iar cei doi nu au mai reuşit să ajungă la mal. Bărbatul a fost scos de pe fundul lacului şi resuscitat zeci de minute, în zadar însă. Pe minor, pompieri l-au căutat ore în şir, şi a fost găsit mort şi el. Iar într-o localitate din Argeş, un băiat de 18 ani a fost ucis de un acoperiş luat pe sus de vijelie, în timp ce tatăl şi bunicul acestuia au fost grav răniţi. La spital a ajuns şi un bărbat din Capitală, după ce un copac a căzut peste el.

Furtuna de cod portocaliu din Iflov a ucis două persoane. Un adult şi un minor au fost prinşi de vijelie pe Lacul Snagov. Nu au mai reuşit să ajungă la mal pentru că vântul le-a răsturnat caiacul, iar ambii au ajuns în apă. Pompierii şi scafandri au pornit imediat în căutarea lor, însă misiunea a fost îngreunată de condiţiile meteo nefavorabile.

Furtuna puternică din judeţul Ilfov a luat prin surprindere un bărbat și un copil, care se aflau cu caiacul pe lacul Snagov şi s-au pierdut. După ore bune de căutări, bărbatul a fost găsit și resuscitat de medicii de la faţa locului, dar din păcate, nu a mai putut fi salvat.

"A fost identificată o persoană în apă în stare de inconştienţă, aceasta a fost trasă la mal şi au fost aplicate manevrele de resuscitare. Din păcate, aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost declarată dcedată", a declarat Eduard Ştefan, ISU Ilfov.

Articolul continuă după reclamă

În ciuda faptului că afară se înnoptase, salvatorii nu s-au oprit din căutări, iar după ore întregi au reuşit să găsească şi trupul neînsufleţit al minorului. Din păcate, era mort atunci când a fost găsit.

Vremea extremă a făcut ravagii

Vremea extremă a făcut victime şi în judeţul Argeş. Un băiat de 18 ani a murit, iar tatăl şi bunicul său au fost grav răniţi, după ce un acoperiş a căzut peste ei când încercau să se adăpostească de furtună.

"O casă veche, de 20 de ani, nu a fost finisată ca sa zic aşa, lemnul în timp s-a degradat. Băieţii ăştia patru sau cinci, al cincilea din câte ştiu era în maşină, s-au adăpostit de ploaie şi efectiv a venit furtună şi s-a surpat casa pe ei", spune Ion Cosmin Ştefan, primar Hârtiești.

Iar în Sectorul 4 al Capitalei, un bărbat a ajuns de urgenţă la spital după ce un copac a căzut pe el.

Vremea rea a făcut ravagii şi în Satu Mare. Aici, un centru de zi pentru copii a fost inundat după ploaia torenţială: "Inundaţie la Centrul de zi „Sfânta Tatiana“! La fiecare ploaie apa care ar trebui să se scurgă în canalizare, vine în centru."

Şi tot în Satu Mare, mai multe gospodării au fost distruse de puhoaiele de apă. La Întorsura Buzăului, însă, grindina a făcut ravagii: "Întorsura Buzăului, s-a rupt tot! Şi încă îi dă, tată!"

Şi în localitatea braşoveană Bod, grindina a distrus curţile oamenilor. În Nereju, judeţul Vrancea, în doar câteva minute razele soarelui au fost înghiţite de negrul care a acoperit cerul în doar câteva minute, iar vântul a bătut cu puterea unui uragan. Grindina care a căzut în zonă a distrust strugurii şi viţa de vie.

Nici în judeţul Iaşi viţa de vie nu a fost "iertată" de vremea rea: "Aia e, am avut şi vie anul ăsta. Facem vin, mâncăm căpşuni." Şi în Galaţi munca de luni întregi a agricultorilor a fost distrusă.

Şoferii care au fost prinşi de vijelie pe Valea Oltului au fost nevoiţi să aştepte zeci de minute intervenţia pompierilor, după ce şoseaua a fost inundată. Rafalele de vânt au măturat totul în cale în localiteatea doljeană Poiana Mare.

Nu mai puţin de 25 de avertizări nowcasting de vreme rea au fost emise ieri, iar meteorologii anunţă că şi astăzi vom avea parte de temperaturi scăzute şi ploi în unele zone.

Alexia Bucur Like

Întrebarea zilei Mergeţi în costum de baie la restaurantele de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰