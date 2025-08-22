Furtună violentă vineri seară în București și Ilfov, sub cod portocaliu de vijelie. Rafale de până la 70 km/h au doborât copaci peste drumuri și mașini, iar în Capitală o persoană a ajuns la spital după ce un arbore s-a prăbușit peste ea, scrie News.ro. În Argeș, trei oameni au fost surprinși de un acoperiș smuls de vânt: unul se află în stop cardio-respirator, ceilalți doi primesc îngrijiri medicale.

Capitala şi mai multe judeţe din ţară, măturate de furtuni violente. Autorităţile numără pagubele după codul portocaliu

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat că, până în prezent, în urma fenomenelor meteo periculoase au fost înregistrate două cazuri medicale.

Astfel, în judeţul Argeş, localitatea Hârtieşti, satul Lucieni, vântul puternic a smuls acoperişul unei locuinţe, iar în cădere a surprins trei persoane.

"Două primesc îngrijiri medicale la faţa locului, una dintre acestea fiind în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs. Cea de-a treia persoană nu era la faţa locului la ajungerea forţelor de intervenţie", a transmis IGSU.

Articolul continuă după reclamă

Zeci de intervenții ale pompierilor

Pentru gestionarea eficientă a situației au fost alocate o autospecială de stingere cu apă şi spumă cu accesorii necesare, o autospecială de descarcerare, un container multirisc, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

În Bucureşti, în Sectorul 4, o persoană a fost surprinsă de un copac prăbuşit pe trotuar.

"Victima, cu diverse traumatisme, conştientă, a fost transportată la spital. Salvatorii din Capitală au acţionat cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi o unitate de terapie intensivă mobilă", a precizat IGSU.

Bucureştiul, lovit de furtuni violente

Printre străzile afectate în București se numără: Oboga, Teiuș, Straja, Calea Rahovei, Aleea Iosif Hodoș, Calea Floreasca și Șoseaua Berceni. Mai multe autoturisme au fost avariate, iar circulația pe câteva artere a fost temporar blocată pe Calea Rahovei, Calea Dudești, Calea Floreasca, Șoseaua Berceni și Aleea Niculițel. Numărul intervenţiilor în Capitală a ajuns la 19.

Au fost anunţate vijelii puternice, cu rafale de 70 km/h, descărcări electrice şi averse ce vor cumula 10-15 l/mp.

ISU Bucureşti-Ilfov a emis mesaj RO-Alert.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mergeţi în costum de baie la restaurantele de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰