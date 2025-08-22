Galerie foto Capitala şi mai multe judeţe din ţară, măturate de furtuni violente. Autorităţile numără pagubele după cod
Furtună violentă vineri seară în București și Ilfov, sub cod portocaliu de vijelie. Rafale de până la 70 km/h au doborât copaci peste drumuri și mașini, iar în Capitală o persoană a ajuns la spital după ce un arbore s-a prăbușit peste ea, scrie News.ro. În Argeș, trei oameni au fost surprinși de un acoperiș smuls de vânt: unul se află în stop cardio-respirator, ceilalți doi primesc îngrijiri medicale.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat că, până în prezent, în urma fenomenelor meteo periculoase au fost înregistrate două cazuri medicale.
Astfel, în judeţul Argeş, localitatea Hârtieşti, satul Lucieni, vântul puternic a smuls acoperişul unei locuinţe, iar în cădere a surprins trei persoane.
"Două primesc îngrijiri medicale la faţa locului, una dintre acestea fiind în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs. Cea de-a treia persoană nu era la faţa locului la ajungerea forţelor de intervenţie", a transmis IGSU.
Zeci de intervenții ale pompierilor
Pentru gestionarea eficientă a situației au fost alocate o autospecială de stingere cu apă şi spumă cu accesorii necesare, o autospecială de descarcerare, un container multirisc, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean.
În Bucureşti, în Sectorul 4, o persoană a fost surprinsă de un copac prăbuşit pe trotuar.
"Victima, cu diverse traumatisme, conştientă, a fost transportată la spital. Salvatorii din Capitală au acţionat cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi o unitate de terapie intensivă mobilă", a precizat IGSU.
Bucureştiul, lovit de furtuni violente
Printre străzile afectate în București se numără: Oboga, Teiuș, Straja, Calea Rahovei, Aleea Iosif Hodoș, Calea Floreasca și Șoseaua Berceni. Mai multe autoturisme au fost avariate, iar circulația pe câteva artere a fost temporar blocată pe Calea Rahovei, Calea Dudești, Calea Floreasca, Șoseaua Berceni și Aleea Niculițel. Numărul intervenţiilor în Capitală a ajuns la 19.
Au fost anunţate vijelii puternice, cu rafale de 70 km/h, descărcări electrice şi averse ce vor cumula 10-15 l/mp.
