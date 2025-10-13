Deşi mai sunt două luni până la Crăciun, românii au început să își aleagă porcii pentru mesele de sărbători. Rezervările se fac direct la crescătorii locali iar cererea este mare, iar unii fermierii se văd deja nevoiţi să refuze clienţi.

Cerea pentru carne de porc rămâne ridicată şi anul acesta, pentru perioada Sărăbătorilor de iarnă.

Unii românii deja şi-au rezervat porcul pentru Crăciun. Cei care vor aştepta până în decembrie riscă să rămână fără carne românească, spun fermierii.

În carmangerii, preţul pentru un kilogram de carne de porc porneşte de la 15 lei. Un kilogram de piept de porc costă 24 de lei, muşchiuleţul - 33 de lei, iar coteltul variază între 25 şi 28 de lei kilogramul.

Articolul continuă după reclamă

În ferme, preţurile pornesc de la 15 lei kilogramul în viu şi 25 de lei pentru carcasă. Tarifele ar putea creşte pe măsură ce se apropie sărbătorile.

Cei mai mulţi cumpărători spun că preferă carnea locală, de ţară, pentru gustul autentic şi pentru că au încredere că ştiu exact de unde provine. Autorităţile le recomandă să fie atenţi la provenineţa animalelor şi să se asigure că toate analizele sunt făcute.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰