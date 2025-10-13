Antena Meniu Search
Deşi mai sunt două luni până la Crăciun, românii au început să își aleagă porcii pentru mesele de sărbători. Rezervările se fac direct la crescătorii locali iar cererea este mare, iar unii fermierii se văd deja nevoiţi să refuze clienţi.

de Diana Severin

la 13.10.2025 , 13:55

Cerea pentru carne de porc rămâne ridicată şi anul acesta, pentru perioada Sărăbătorilor de iarnă.

Unii românii deja şi-au rezervat porcul pentru Crăciun. Cei care vor aştepta până în decembrie riscă să rămână fără carne românească, spun fermierii.

În carmangerii, preţul pentru un kilogram de carne de porc porneşte de la 15 lei. Un kilogram de piept de porc costă 24 de lei, muşchiuleţul - 33 de lei, iar coteltul variază între 25 şi 28 de lei kilogramul.

În ferme, preţurile pornesc de la 15 lei kilogramul în viu şi 25 de lei pentru carcasă. Tarifele ar putea creşte pe măsură ce se apropie sărbătorile.

Cei mai mulţi cumpărători spun că preferă carnea locală, de ţară, pentru gustul autentic şi pentru că au încredere că ştiu exact de unde provine. Autorităţile le recomandă să fie atenţi la provenineţa animalelor şi să se asigure că toate analizele sunt făcute.

