Trendul matcha le-a stârnit românilor interesul pentru ceaiul japonez. Nu este doar o băutură fierbinte, ci vorbim despre un adevărat ritual într-o singură ceaşcă. Sunt zeci de sortimente, fiecare cu aromele şi beneficiile sale. Trebuie însă preparate corect, pentru că altfel pierd din antioxidanţi şi pot deveni chiar toxice.

Sencha, Hojicha şi Bancha sunt doar câteva dintre sortimentele de ceai verde, care e cules şi preparat diferit pentru fiecare tip de băutură. E nevoie însă de studii şi practică pentru a le prepara corect. Rika Imori este maestră în arta ceaiului şi predă la o şcoală de profil din Paris. A venit să le împărtăşească şi românilor din secretele sale.

"Tipul de ceai e diferit! Hojicha este ceai verde prăjit, iar sencha este cel mai popular ceai verde din Japonia. Acesta este din Tokyo", a declarat Rika Imori, maestră în arta ceaiului.

Timpul de infuzare şi temperatura apei sunt esenţiale.

"Dacă vrei să te relaxezi, poţi să iei un ceai bun de calitate şi poţi folosi o temperatură mai scăzută, dar dacă îl vrei mai dur sau acrişor, foloseşti temperatură mai înaltă, apă fiartă", a mai spus Rika Imori.

"Se prepară între 70 şi 80 de grade majoritatea, de obicei între 1 şi 3 minute lăsate dacă nu, devin mai amare, îşi pierd din antioxidanţi şi chiar pot deveni toxice", a spus şi Antonia, reprezentantă ceainărie.

Preţurile pentru aceste sortimente de ceai sunt pe măsura experienţelor. Gyokoto este unul dintre ceaiurile considerate de lux în Japonia, pentru că un astfel de plic costă în jur de 50 de euro şi are aproximativ 50 de grame.

"Undeva între 300-400 lei pe kilogram şi 1.000 de lei. Poate sunt mai speciale, mai rare, se cultivă în anume zone, atunci şi preţul lor e unul mai mare", susţine Robert Voicu, proprietar ceainărie.

Preţul ceaiului japonez ia în consideraţie şi modul de recoltare, adesea anevoios. Andreea este atât de pasionată de matcha, încât a plecat în Japonia, într-un internship, pe o astfel de plantaţie.

"Sunt aici pentru a aprofunda tot ce înseamnă ceaiul verde dar şi pentru a recondiţiona o plantaţie părăsită de matcha din Uasuha. Vorbim despre o plantaţie organică de matcha, ceea ce face toată această aventură şi mai interesantă pentru că ne confruntăm cu toate vietăţile care există", a spus Andreea Suciu, influencer.

Românii au cel mai mic consum de ceai din Uniunea Europeană, de doar 100 de grame pe an, dar mai ales tinerii cunosc sau sunt dispuşi să încerce şi experienţa asiatică.

"Am reuşit să ajungem în Japonia şi am mai participat la o ceremonie de ceai acolo. Poate a doua cafea din zi ar putea să fie un ceai verde, să-ţi dea un boost", spune un pasionat.

Printre cele mai cunoscute beneficii ale ceaiului verde se numără şi reducerea inflamaţiei, calmarea sistemului nervos şi accelerarea metabolismului.

