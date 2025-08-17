Românul care a îngrozit întreaga Germanie după ce a abuzat sexual o copilă de 6 ani ani a fost reţinut de autorităţile române. El era dat în urmărire în întreagă Europă.

- Românul care a îngrozit Germania, prins în România. A fost căutat prin toată Europa, dar el venise în ţară - Shutterstock

Bărbatul de 31 de ani care a abuzat sexual o fetiţă de doar 6 ani într-un parc din Germania a fost reţinut de poliţia din Bihor. Arestarea a avut loc după o operaţiunea la care au participat atât de poliţişti din Germaia, cât şi din România. Bărbatul a fost găsit în localitatea Lugașu de Jos, județul Bihor.

Reacţia poliţiei germane

"La data de 15 august a.c., polițiștii Secției nr.7 de Poliție Rurală Tileagd, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale - Compartimentul Urmăriri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au depistat un bărbat de 31 de ani, din localitatea Lugașu de Jos, județul Bihor, urmărit internațional. Autoritățile judiciare germane au emis pe numele acestuia un Mandat European de Arestare, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, pe teritoriul Germaniei.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii Compartimentului Urmăriri – Serviciul de Investigaţii Criminale l-au prezentat pe acesta unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, care a emis pe numele său o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, bărbatul fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. La data de 16 august a.c., în urma prezentării sale la Curtea de Apel Oradea, magistrații au dispus arestarea provizorie a bărbatului de 31 de ani, pentru 30 de zile, în vederea extrădării către autoritățile din Germania. Schimbul de date şi informaţii a fost realizat prin Biroul Sirene - Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională", se arată în comunicatul IPJ Bihor.

"Toate măsurile pe care le-am luat, au funcţionat. Încrederea mea în profesionalismul colegilor, inclusiv la nivel internaţional, a fost confirmată", a declarat pentru presa germană Jurgen Rieger, şeful poliţiei din Offenburg.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Val de tragedii pe litoral. Credeți că salvamarii fac tot ce trebuie pentru a le preveni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰