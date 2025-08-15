Român căutat în toată Europa, după ce ar fi abuzat sexual o fetiță în Germania. Ar fi fugit deja în România

Caz cutremurător a șocat întreaga regiune Rust din Germania. Un bărbat român, în vârstă de 31 de ani, este acuzat că a ademenit o fetiță de șase ani în complexul Europa-Park Resort și a abuzat-o sexual. Suspectul ar fi fugit deja în România, iar poliția germană a lansat o vânătoare la nivel european, potrivit presei străine.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 20:20. Fetița își pierduse din vedere părinții în zona piscinei, moment în care bărbatul s-a oferit să o ajute. Câștigându-i încrederea, ar fi condus-o într-o zonă împădurită din apropiere, unde a comis agresiunea. După faptă, ar fi abandonat-o, iar părinții au căutat-o cu disperare în tot complexul, potrivit Bild.

I-a promis că o duce la părinți, dar a profitat de ea

Inițial, poliția a reținut un alt suspect, dar după audieri acesta a fost exclus din anchetă. Un nou indiciu, venit din analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere, a dus la un martor care l-a identificat pe atacator pe nume. Procuratura din Freiburg a obținut marți un mandat de arestare, însă, când polițiștii au ajuns la locuința sa, acesta dispăruse. În apartament au găsit doar hainele purtate la momentul atacului și pașapoartele rudelor.

Suspectul este descris ca având barbă neagră deasă și păr scurt închis la culoare, dar autoritățile cred că și-ar fi putut schimba aspectul pentru a nu fi recunoscut.

După agresiune, fetița ar fi rătăcit singură prin pădure, câmpuri și pajiști, până când, în jurul orei 22:20, a fost găsită la cinci kilometri distanță, în localitatea Grafenhausen, de un trecător.

Operațiunea de căutare este acum în plină desfășurare, atât în Germania, cât și în restul Europei. Autoritățile colaborează cu poliția română pentru prinderea suspectului.

