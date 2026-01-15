Un tânăr român de 23 de ani, căutat timp de trei luni în toată Europa după ce şi-ar fi ucis cu sânge rece mama, în Franţa, s-a plimbat liniştit printr-un mall din Cluj. Băiatul nu-şi recunoaşte faptele şi susţine că nu ştie cum a ajuns în România. Mama lui, medic cardiolog cunoscut în comunitatea de lângă Strasbourg, a fost găsită carbonizată în casă la începutul lunii noiembrie.

Individul de 23 de ani, consideral periculos şi imprevizibil, a fost escortat până în sala de judecată de doi poliţişti. A refuzat să facă comentarii în faţa jurnaliştilor, iar în faţa judecătorilor a părut confuz.

Judecător: Sunteţi de acord să fiţi predat către autorităţile din Franţa?

Suspect: Ce se întâmplă dacă nu sunt de acord?

Judecător: Ştiţi de ce fapte sunţeti acuzat acolo?

Suspect: Da. Dacă nu semnez foaia, nu mă extrădaţi?

"Nu recunoaşte. Deci nu ştie, nu îşi aduce aminte. Neagă. A relatat în faţa instanţei că nu renunţă la regula specialităţii, nu va putea fi cercetat, urmărit penal, judecat pentru alte dosare, decât strict pentru acest dosar", a declarat Adela Griga, avocata tânărului.

Avocata a invocat probleme de natură medicală ale tânărului care ar împiedica extrădarea, fără a aduce ca probă şi documente. Cu toate astea, el a reuşit să se ascundă aproape trei luni şi să călătorească prin cel puţin trei ţări până să fie prins în România.

"Poliţiştii au primit informaţia că tânărul a fost văzut în Cluj-Napoca şi au început o amplă operaţiune de căutare. Au vizualizat imagini surprinse de zeci de camere de supraveghere stradală, au căutat în autobuze, dar au oprit şi mai multe autoturisme în trafic", a transmis reporterul Observator Alex Prunean.

Tânărul are mai multe rude în Cluj-Napoca, însă nu ar fi apelat la ele la întorcerea în ţară. Ba chiar, potrivit unor surse din anchetă, celor din familie le ar fi fost teamă de el.

"Pentru a exclude orice loc în care ar fi încercat să-şi piardă urma prin mulţime, poliţiştii au decis să-l caute şi în cel mai mare centru comercial din oraş. O decizie corectă, pentru că l-au găsit plimbându-se haotic prin magazine. Avea asupra lui un sac de dormit folosit şi o folie impermeabilă", a mai transmis reporterul Observator.

"În urma consultării bazelor de date ale Poliţiei Române, s-a stabilit că pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare de către autorităţile judiciare din Franţa, pentru săvârşirea infracţiunii de omor", a declarat Iulian-Florin Timşa, purtător de cuvânt IPJ Cluj.

Individul este acuzat că şi-a ucis mama, iar apoi a incendiat locuinţa. Simona Boilă avea 56 de ani şi era un cardiolog renumit. Se mutase în Franţa cu fiul ei în urmă cu 20 de ani. Se întorcea anual în România pentru vacanţe şi pentru a-şi vizita sora, însă ar fi fost reţinută să vorbească apropiaţilor despre relaţia pe care o a avea cu fiul ei, care ar fi avut şi probleme cu consumul de droguri.

Tânărul de 23 de ani a fost arestat pentru două săptămâni, timp în care se va traduce mandatul european din franceză în română. Ulterior ar putea fi predat autorităţilor din Franţa.

