Roțile unui camion s-au desprins pe A1, în mers. Trei mașini avariate, trafic blocat spre București

Momente de panică pe autostrada A1 București–Pitești, luni dimineață. Roțile unui camion s-au desprins în mers, la kilometrul 94, în zona localității Căteasca, județul Argeș. Trei vehicule au fost avariate după impact, însă, din fericire, nu s-au înregistrat victime. Traficul spre Capitală este serios îngreunat, circulația desfășurându-se doar pe banda a doua, potrivit Mediafax.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, roțile desprinse au fost lovite de două autoturisme și o autoutilitară, însă nu s-au înregistrat victime.

Autocamionul este imobilizat pe banda nr. 1, iar celelalte vehicule implicate staționează pe banda de urgență. Traficul se desfășoară doar pe banda a doua, iar "valorile de circulație sunt în creștere", mai transmite Infotrafic.

Polițiștii estimează că traficul va fi reluat în condiții normale pe parcursul dimineții.

Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să ruleze cu prudență, să păstreze distanța regulamentară între vehicule și să se asigure temeinic la schimbarea direcției de mers.

