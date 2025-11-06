Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Femeie rănită grav după ce un camion a rupt cablul reţelei de tramvai în Bucureşti. 6 linii, blocate

Accident grav în București. Un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică a tramvaielor, iar cablul căzut a lovit o femeie aflată pe trotuar, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu. Circulaţia mai multor linii de transport a fost blocată.

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 13:50
Femeie rănită grav după ce un camion a rupt cablul reţelei de tramvai în Bucureşti. 6 linii, blocate Tramvaiul liniei 10 în București - news.ro

Un camion a acroşat, joi, un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor în Bucureşti, iar, în cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar.  Victima, în vârstă de 69 de ani, a suferit un stop cardiac în ambulanța SMURD. A fost resuscitată și transportată la Spitalul Pantelimon, unde se află în stare gravă.

Liniile de tramvai 1, 10, 19, 23, 27, 49 - blocate

Mai multe linii de transport au rămas blocate. "În jurul orei 11.20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către un echipaj SMURD. Liniile de tramvai din zonă - 1, 10, 19, 23, 27, 49 -  sunt momentan blocate.  STB a înființat două linii navete de autobuze pentru preluarea pasagerilor: 601 - între terminalul Romprim și intersecția Obor și 623 - între terminalul Faur și intersecția strada Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga", a transmis STB.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident bucuresti tramvai cablu femeie camion sector 3 mihai bravu
Înapoi la Homepage
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu Florin Tănase despre Darius Olaru. „El este cel mai bun jucător de la FCSB”
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu Florin Tănase despre Darius Olaru. „El este cel mai bun jucător de la FCSB”
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Comentarii


Întrebarea zilei
Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla?
Observator » Evenimente » Femeie rănită grav după ce un camion a rupt cablul reţelei de tramvai în Bucureşti. 6 linii, blocate