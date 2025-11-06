Femeie rănită grav după ce un camion a rupt cablul reţelei de tramvai în Bucureşti. 6 linii, blocate

Accident grav în București. Un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică a tramvaielor, iar cablul căzut a lovit o femeie aflată pe trotuar, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu. Circulaţia mai multor linii de transport a fost blocată.

Un camion a acroşat, joi, un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor în Bucureşti, iar, în cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar. Victima, în vârstă de 69 de ani, a suferit un stop cardiac în ambulanța SMURD. A fost resuscitată și transportată la Spitalul Pantelimon, unde se află în stare gravă.

Liniile de tramvai 1, 10, 19, 23, 27, 49 - blocate

Mai multe linii de transport au rămas blocate. "În jurul orei 11.20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către un echipaj SMURD. Liniile de tramvai din zonă - 1, 10, 19, 23, 27, 49 - sunt momentan blocate. STB a înființat două linii navete de autobuze pentru preluarea pasagerilor: 601 - între terminalul Romprim și intersecția Obor și 623 - între terminalul Faur și intersecția strada Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga", a transmis STB.

